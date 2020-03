La sustitución de los deteriorados contenedores para cartón y envases de plástico de la capital turolense está tropezando con la crisis del coronavirus y las condiciones impuestas desde las Administraciones para hacer frente a la pandemia. Cerca de 300 nuevos depósitos para la recogida de material reciclable se encuentran desde esta semana apilados en una campa junto al Palacio de Exposiciones a la espera de poder ser distribuidos por la ciudad.

El primer problema ha surgido, según explica el presidente de la Comarca Comunidad de Teruel y del Consorcio número 8 –entidad que gestiona la recogida de residuos en cinco comarcas de la provincia turolense–, Samuel Morón, por la imposibilidad de que se hospede en Teruel el personal encargado del montaje de estos nuevos contenedores, ya que, debido al estado de alarma, han sido cerrados los establecimientos hosteleros. Los depósitos han llegado divididos en piezas y los técnicos instaladores no residen en la capital turolense.

No obstante, Morón confía en que el retraso que pueda ocasionar la crisis del coronavirus no sea tan prolongado como para no poder cumplir con el plazo final fijado para la renovación de los contenedores, que vence el próximo 8 de mayo. El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel cree que puede haber alguna fórmula que permita avanzar en las tareas de sustitución de depósitos, si no con la agilidad deseable, de una forma más ralentizada, pero en ningún caso paralizando la actuación. Destaca que la colaboración que existe entre el Consorcio número 8 y el Ayuntamiento de Teruel "juega a favor" de llevar a cabo la mejora.

La intervención incluye también la modernización de la flota de camiones que se llevan los residuos. Los nuevos tendrán un sistema de recogida lateral de los contenedores frente a la carga por la parte superior que realizan los camiones que se utilizan actualmente. El Centro Histórico será una excepción, pues la estrechez de sus calles impide la entrada de vehículos de carga lateral y los camiones que se ocupen de la recogida de material reciclable en esta zona de la ciudad llevarán carga trasera.

El proyecto de mejora del servicio de recogida de cartón y envases de plastico puesto en marcha por el Consorcio número 8 arranca en la capital turolense, pero se desarrollará casi paralelamente en el resto de los municipios que aglutina esta entidad. Este organismo se ocupa de la gestión de los residuos en un total de cinco de las 10 comarcas en que está distribuida la provincia de Teruel, lo que supone, aproximadamente, la mitad del territorio. En total, la actuación tiene un coste de 19 millones de euros. El deterioro y rotura de muchos de los contenedores de cartón y plásticos había generado quejas entre los vecinos de las localidades.