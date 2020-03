El obispo de Teruel, Antonio Gómez Cantero, ha hecho público un comunicado en el que pide "paciencia" a los catequistas y a los padres de los niños que van a hacer la Primera Comunión ya que, por el momento, no hay una fecha concreta para poder llevar a cabo las celebraciones debido a la crisis del coronavirus.

Según explica en la nota, muchos son los padres que le han transmitido su preocupación ante un hipotético riesgo de perder la señal económica que han dado a los restaurantes si no deciden pronto cuándo realmente van a celebrar la fiesta. Gómez Cantero se pone al lado de sus feligreses y sugiere que, si esto ocurriera, sería motivo para acudir al Defensor del Consumidor.

"Todos estamos preocupados por la pandemia que estamos viviendo, pero ayer nos dijo el Papa que no tuviéramos miedo, llegará un día en que salgamos de este Arca de Noé y recordaremos esta experiencia como una de las que más nos han enseñado durante nuestra vida", dice el obispo en su mensaje.

"Estamos en tiempos de excepción y todos debemos ser solidarios unos con otros", añade en la nota. "Ahora lo único primordial es la salud de los niños, de las familias y de todos", continúa.

Gómez Cantero advierte de que en China, aún cuando el peligro parece estar pasando, no se recomiendan aglomeraciones y no se permitirán durante un tiempo ni siquiera los banquetes, por lo que no puede indicar una fecha precisa para celebrar las primeras comuniones.