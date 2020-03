Cuando se cumplen dos semanas del confinamiento por la pandemia de coronavirus en España, el Ayuntamiento de Teruel ha editado un vídeo en el que se resalta la fortaleza y solidaridad de los turolenses a la vez que se lanza un mensaje de esperanza.

“Teruel es una ciudad fuerte, solidaria, amable, acogedora,... pero sobre todo Teruel es una ciudad luchadora. Todos juntos saldremos adelante. Y nuestras calles se volverán a llenar de vida, volveremos a abrazarnos, disfrutaremos de nuestras fiestas como nunca... Mientras tanto, no dejes de amar, no dejes de soñar, no dejes de tener esperanza,... Y quédate en casa. Por ti, por todos. Por Teruel”. Este es el texto que aparece en el vídeo mientras se ven imágenes representativas de la capital, como las torres mudéjares, el Torico o los Amantes, además de calles y plazas llenas de gente en eventos tan destacados como Las Bodas de Isabel o las fiestas de la Vaquilla.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que con este vídeo el Ayuntamiento quiere reconocer la gran labor desarrollada por los turolenses en estos momentos tan excepcionales y al mismo tiempo lanzar un mensaje de ánimo y de esperanza en el futuro.