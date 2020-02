Jesús Calvo: "Me esfuerzo para dar al personaje un tono canalla"

¿Cómo lleva encarnar al villano de la representación?

Mi personaje, Pedro de Azagra, vive un conflicto porque ama a Isabel, pero como una posesión. Se olvida de los valores fundamentales. Solo al final, cuando Isabel muere por amor, se da cuenta de que lo que el sentía por ella no sirve, porque el verdadero amor es que Isabel siente por Diego.

¿Cómo refleja este cambio de opinión?

Intento acentuar la vertiente canalla del personaje para recalcar después como cambia de postura al darse cuenta de cuál es el auténtico amor.

¿Le preocupa el desafío interpretativo?

El reto es importante para un actor amateur; no por el texto, que es corto, sino por tener que mantener durante tres días esa imagen del poderoso Pedro de Azagra que ha roto el amor entre los Amantes. Mantengo una imagen canalla pero, al final, cuando veo a Diego e Isabel muertos de amor soy capaz de quitarme el anillo y entregárselo a Diego. Intentaré que la gente el domingo –por hoy–, en la escena final, llore a raudales viendo como un personaje despreciable se da cuenta de que el amor no es una posesión.

¿Es machista Pedro de Azagra al actuar como dueño de Isabel?

Entiendo su actitud como una consecuencia del poder que da pertenecer a una de las familias más importantes de la ciudad. Es una persona acostumbrada al dominio, pero, frente a esa actitud, Isabel se muestra libre.

¿Le hubiera gustado interpretar a Diego, que encarna con Isabel los valores positivos de la obra?

No. Es mi primera participación en Las Bodas. Soy de Valderrobres y no puedo participar en los ensayos como un turolense, pero al jubilarme recientemente decidí probar. Pensaba que me darían el papel de padre de Diego o de Isabel, pero la sorpresa fue cuando me eligieron para Azagra.

¿Ni siquiera conocía la fiesta?

No. Presencié una de las primeras ediciones y nada más. No la he vivido antes ni como espectador.

¿Y qué le parece ahora vista desde dentro?

Me llama la atención y me sobrecoge la intensidad con la que la viven los turolenses. Más que actuar viven la representación. La ilusión les sale por todos los lados. Soy un privilegiado al compartir algo tan intenso.

Se estrena como actor de Las Bodas por la puerta grande con uno de los papeles estrella.

No me imaginaba asumir este papel. Pero me ha sorprendido la profesionalidad de la gente de la Fundación; como cuidan todos los detalles y como lo viven. Y en el público percibo también ese sentimiento. Mi papel solo tiene 14 líneas de texto, pero si no consigo hacer llorar al público no me sentiré satisfecho. Me gusta bordar el personaje. Todos estos días llevo el anillo de bodas puesto para que no se me olvide. Me ayuda a sentirme Pedro de Azagra.

¿Cómo se las ha arreglado para asistir a los ensayos viviendo a 200 kilómetros de Teruel?

La segunda semana de ensayos no pude venir por las nevadas y después he venido de dos a cuatro veces por semana.

Pero usted no es un recién llegado al teatro amateur.

Tuve la suerte de coincidir con Adolfo Barrio, que vino a Valderrobres para una representación teatral en 1997. Luego me ha llamado para algunas obras hasta protagonizar Don Juan Tenorio el pasado noviembre en Teruel. Adolfo es mi mentor. También participo en grupos teatrales de Cretas y Estercuel.

¿Su vocación ha sido tardía?

Sí, pero como profesor estaba acostumbrado a hablar en público y a expresar ideas. Cuando veo un micrófono, me tiro de cabeza. Me gusta el teatro y quiero emocionar el público, que se olvide de Jesús Calvo. Me formo como actor porque quiero crecer en una actividad que me gusta.