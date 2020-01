La modista Rosa Blasco será la pregonera de Las Bodas de Isabel de Teruel

La diseñadora turolense afincada en Valencia, Rosa Blasco, será la pregonera de la XXIV Edición de Las Bodas de Isabel de Segura que se celebrará en Teruel del 20 al 23 de febrero de 2020. El pregón se pronunciará el viernes 21 de febrero desde el balcón del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, afirmaba que “es un orgullo y un honor” poder hacer este anuncio, destacando que Blasco es “una insigne turolense que siempre ha estado ligada a nuestra tierra”. Recordando todo lo que la diseñadora ha hecho por su ciudad, la alcaldesa manifestaba que “no puedo estar más agradecida” y señalaba que esta distinción le corresponde “por derecho propio”.

Blasco se mostraba “sorprendida y agradecida” por el nombramiento, afirmando sentirse “muy feliz” ya que su vida personal está vinculada totalmente a Teruel, hasta el punto de que hoy precisamente se cumple su aniversario de boda en la catedral turolense. “Esta ciudad me ha dado mucho y estoy verdaderamente agradecida”, indicaba, adelantando que, probablemente, el pregón se centre en la figura de la mujer. “Creo que la mujer de ahora no se quedaría aquí esperando al príncipe azul”, señalaba, indicando que siempre ha sido una mujer luchadora e independiente. “Yo creo que la Isabel de ahora no sería la Isabel de entonces”, concluía. Como no podía ser de otra manera, la diseñadora ya está trabajando en su nuevo traje para la ocasión.

“Para la Fundación Bodas de Isabel, es un honor contar con la figura de Rosa Blasco como pregonera ya que es una gran profesional y ejerce como embajadora de la ciudad allá donde va, manteniendo una fuerte vinculación con Teruel, especialmente con sus fiestas y tradiciones y concretamente con Las Bodas de Isabel de Segura”, indica Belén Royo en nombre de la Fundación.

En 2017 fue la encargada de diseñar y confeccionar el traje de boda de Isabel y el pasado 2019, junto a su hija María, dio forma al traje de la Danza Serpentina, que ha sido protagonista en la celebración del Modernismo Turolense junto a Segundo de Chomón. Su colaboración con la ciudad también se hizo patente con el diseño de los trajes de los gigantes que representan a Los Amantes de Teruel.

Blasco siempre se ha mostrado muy colaboradora con las ideas y propuestas de la Fundación Bodas de Isabel y no le ha importado “echar” muchas horas de trabajo buscando la manera de hacer realidad proyectos, en ocasiones grandes retos, como por ejemplo fue el diseño y confección del traje para la Danza Serpentina. Siempre ha mostrado gran generosidad con la Fundación y, en general, con la ciudad y esto puede ser una forma de agradecérselo.

La pasión de Rosa Blasco por Teruel también se ve reflejada en su actividad profesional, como demuestra la colección de moda que se inspiraba en la estrella Mudéjar. Además, en varias ocasiones ha reconocido que “Teruel es el sitio donde mejor me inspiro”. Por otra parte, en 2016 fue Mantenedora de Las Fiestas del Ángel, título que lució con orgullo ya que siempre ha participado de forma muy activa en las distintas fiestas turolenses.

Para el concejal de Fiestas, Javier Domingo, que Rosa Blasco sea la pregonera de Las Bodas de Isabel en su primer año como concejal de Turismo es “la mayor alegría que te puedes llevar”. Domingo ya trabajó con ella como concejal de Fiestas y destaca que merece este reconocimiento “no sólo por la persona que es” y por el trabajo que realiza sino también por creer en su tierra y defenderla.

La diseñadora recibió el Dedal de Oro en 2015, considerado el 'Goya de la moda', por sus 25 años de trayectoria profesional en la alta costura en su taller de Valencia y también fue galardonada en su día con la Medalla al Mérito del Trabajo.