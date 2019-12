Estudian contratar personal para ampliar el horario de los talleres de Bellas Artes en Teruel

El rector de la Universidad de Zaragoza (UZ), José Antonio Mayoral, ha afirmado este viernes en Teruel que se ha puesto sobre la mesa una propuesta para reforzar el personal del grado de Bellas Artes del Campus turolense con el fin de que los talleres de esta especialidad puedan abrirse también por las tardes. Se daría respuesta así a la demanda del alumnado, que el pasado 4 de diciembre llevó a cabo una protesta ante las limitaciones en el uso de los talleres para desarrollar sus proyectos artísticos.

Mayoral ha advertido, no obstante, de que la obligada transparencia en el gasto público conlleva lentitud en los trámites, por lo que la solución podría no ser rápida. El rector ha admitido que "hace falta un refuerzo para que los talleres tengan más horario de apertura", pues el actual "ya no es satisfactorio para dar a los alumnos la oportunidad de realizar sus proyectos".

La visita del rector de la UZ al Campus turolense se ha producido en el marco de una reunión de los miembros del Patronato de la Fundación Antonio Gargallo, entidad que se encarga de poner en marcha cada año los cursos de la Universidad de Verano de Teruel (UVT). Un total de 925 alumnos participaron en la pasada edición de la UVT, una cifra que ha sido calificada por el director de la Fundación, Alfonso Blesa, de "muy buena".

El Patronato propondrá para 2020 la celebración de un nuevo curso en la comarca del Matarraña que giraría en torno a la gestión de los castillos, con el de Valderrobres como protagonista. En total, se planteará la edición de 35 cursos, si bien aquellos que no consigan suficiente alumnado no se celebrarán. Blesa ha destacado que el éxito de la UVT radica en la buena imagen de la marca ‘Teruel, ciencia y conocimiento’ y en la cada vez mayor vinculación de las propuestas a territorios concretos. Ha puesto como ejemplo que en el Jiloca se habla de ornitología, en Gúdar-Javalambre de la trufa y en Orihuela del Tremedal de botánica.

La Fundación Antonio Gargallo ha presentado para su aprobación por el Patronato un presupuesto de 224.000 euros para las actividades previstas en 2020, frente a los 218.000 de 2019. Para llevar a cabo la próxima edición de la UVT propone recibir 25.000 euros, 5.000 más que el año pasado.