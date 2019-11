Indignación en Cucalón ante la posibilidad de que el médico pase consulta solo un día semanal

Los vecinos de Cucalón –80 censados, pero solo 40 viviendo en invierno– están indignados ante la posibilidad de que el médico modifique sus horarios y pase consulta en el pueblo solo un día a la semana frente a los dos que tienen actualmente.

El Ayuntamiento ha enviado una queja escrita a la Gerencia del Salud en la que, tras afirmar que la nueva médico de la localidad ha propuesto reducir a la mitad los días de consulta en Cucalón, muestra su rechazo a esta medida por entender que «no existen motivos» para ello.

En el escrito se alerta de que la mayoría de los vecinos son personas de avanzada edad que necesitan de los servicios médicos y se denuncia que el planteamiento de la profesional sanitaria que atiende a los habitantes de Cucalón "va en contra de la política que persigue evitar la despoblación".

"Nos van a dejar morir"

"Nos van a dejar morir", dice apesadumbrada Joaquina García, una vecina de Cucalón que ha cumplido 85 años y que se muestra "muy preocupada" por el riesgo de que el consultorio local se abra solo un día a la semana. "Llevo tres días con un catarro. ¿Cómo voy a esperar siete días enteros a que venga el médico?", se pregunta irritada.

Según Joaquina, los vecinos se sienten "abandonados, como si no existiéramos para nadie". Y recuerda que ha trabajado "toda la vida y muy duro" para que ahora "me quiten los pocos servicios que quedan en el pueblo". "Los abuelos no nos merecemos esto", subraya.

Otro vecino, Patricio García, de 80 años, considera "una vergüenza" que "alguien esté pensando en recortarnos la consulta médica". "Dicen que quieren apoyarnos al medio rural, pero a la hora de la verdad ocurre justo lo contrario", protesta. "Nos están dejando aislados", añade.

El alcalde, Alberto Gimeno, recuerda que hace seis años el pueblo ya accedió a perder un día de consulta –pasó de tres a los dos actuales–, "pero con la condición de que no se produjeran más recortes y que en verano pudiéramos tener un médico de refuerzo, algo que ya me están diciendo que en 2020 será imposible".

Gimeno admite que el trabajo de la médico de Cucalón "no es fácil", pues además de atender a la población de esta localidad lleva también los pueblos de Lanzuela, Bea, Lagueruela y Ferreruela, todos ellos muy mal comunicados entre sí debido al mal estado de las carreteras.

Sin embargo, el alcalde de Cucalón no quiere ni oír hablar de recortes en el consultorio médico. "Ya son pocos los servicios de los que disponemos y el que concierne a la salud es el más importante de todos", destaca.

El regidor afirma que municipios próximos y, al igual que Cucalón, con menos de 100 vecinos, pero que pertenecen al centro de salud de Daroca (Zaragoza), tienen consulta dos días por semana. "Además –resalta–, hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros habitantes son mayores y no tienen coche para ir de urgencias al centro de salud en un momento dado".

Sin cambios previstos

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aseguran que, "de momento", no hay ningún cambio previsto en los horarios de consulta de Cucalón, si bien advierten de que la reorganización del servicio depende del centro de salud. Subrayan, no obstante, que dicho ambulatorio siempre va a buscar "dar la mejor atención con los medios disponibles".

Las mismas fuentes oficiales de la DGA puntualizan que las consultas médicas en los municipios no suelen utilizarse para casos urgentes sino para el seguimiento de patologías crónicas, emisión de recetas y visitas programadas.

En la misma línea, el Departamento de Sanidad destaca que el usuario siempre va a estar atendido desde el centro de salud, en este caso, del de Báguena, "que está abierto las 24 horas del día y que tiene servicio de atención domiciliaria".