Ciudadanos reivindica su labor contra la despoblación

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Teruel, Joaquín Moreno, ha recordado que la formación liberal “ha sido la que más ha defendido a Teruel y a sus intereses durante esta legislatura”; al tiempo que ha subrayado que Cs “ha puesto encima de la mesa en Madrid asuntos como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la falta de infraestructuras o la gestión de los fondos de la minería”.

Así se ha expresado en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, en la que ha repasado las principales iniciativas y reivindicaciones que ha llevado a cabo durante esta legislatura y con las que ha conseguido “alzar la voz de los turolenses en el Congreso e impulsar una comisión sobre despoblación para que este asunto se trate como una cuestión de Estado”.

Joaquín Moreno se ha reivindicado como "el diputado turolense que más iniciativas parlamentarias ha impulsado esta legislatura", por lo que se ha comprometido a “seguir defendiendo a los turolenses y reivindicando las infraestructuras necesarias en esta nueva etapa”.

“Cs es el único partido que garantiza una España de ciudadanos libres e iguales, independientemente de donde vivan. Fuimos el primer partido en ofrecer un Pacto de Estado contra la despoblación y hemos demostrado nuestro compromiso con este problema trabajando de la mano con todas las provincias afectadas”, ha indicado.

Ante esta cita electoral, Moreno ha señalado que Ciudadanos es “la solución para poner España en marcha”. “Es una oportunidad de desbloquear España y no dejarla en manos de quienes quieren romperla. Una oportunidad de poder poner en marcha todas esas reformas que están pendientes desde hace décadas porque al bipartidismo no ha querido o no le ha interesado afrontarlas”, ha apuntado el candidato.

Ciudadanos propone un gran Acuerdo Nacional con diez puntos. Un compromiso para el que cuenta con el PP y, si está dispuesto a rectificar y cambiar de aliados y de adversarios, también con el PSOE para sentarse a negociar el 11 de noviembre y abordar los “grandes asuntos que preocupan a los españoles”, que Ciudadanos recoge en diez reformas para garantizar “que nunca más el futuro de España va a depender de quienes quieren romper nuestro país”.

Estas diez grandes reformas consisten en acabar con los privilegios de los nacionalistas, aplicar la tolerancia cero con la corrupción, convertir a España en el mejor país del mundo para las familias, revolucionar la Educación para ganar el futuro, implantar una Tarjeta Sanitaria Única en toda España, bajar los impuestos, igualar el derecho al paro de los autónomos con el de los asalariados, eliminar los contratos basura, proteger y garantizar las pensiones y liderar la España del s XXI con más libertad, igualdad y modernidad.

Finalmente, Joaquín Moreno ha incidido en la importancia de las elecciones del 10N porque “si los españoles no salen a votar, ganan los independentistas y los populistas”.