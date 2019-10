Tras el rastro de los techos mudéjares que cruzaron el Atlántico

Decenas de techumbres mudéjares, muchas de ellas aragonesas, salieron de España en la primera mitad del siglo XX hacia Estados Unidos para saciar el afán coleccionista de las grandes fortunas surgidas en ese país en expansión, una de ellas la del magnate de la prensa William Randolph Hearst. Difícil, por no decir imposible, sería ahora reparar aquella pérdida de tesoro patrio, pero un documental realizado por los zaragozanos José Manuel Herráiz e Isabel Soria abre una puerta a la esperanza.

El audiovisual, de 55 minutos de duración y que será emitido por la 2 de Televisión Española en una fecha aún sin concretar, sigue el rastro de aquellos artesonados de gran belleza, únicos en el mundo por conjugar el arte cristiano y el musulmán, que fueron vendidos a ciudadanos norteamericanos cuando España atravesaba una época crítica: había perdido las colonias al otro lado del Atlántico, estaba llena de iglesias y monasterios desamortizados así como palacios de nobles arruinados, sin leyes que protegieran tal patrimonio y en la antesala de una guerra civil.

"Podríamos generar una sensibilidad para que volvieran aquellas obras que han acabado en almacenes y a las que no se les está haciendo caso", apuntó este viernes Isabel Soria. Se recuperen piezas o no, el documental lanza otro mensaje y es que habrá que evitar por todos los medios que vuelva a repetirse tal expolio del arte hispano. El audiovisual, titulado ‘Los cielos españoles’ porque las techumbres mudéjares representaban el cielo, recupera, además, la técnica constructiva de aquellos artesonados de los siglos XV y XVI con el fin de que no se pierda en la noche de los tiempos.

"El audiovisual narra un episodio triste y bochornoso de nuestro país, pero no tiene carácter victimista ni carga de lamento, no renuncia a la crítica y expone las cosas tal y como fueron", opinó en Teruel la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, durante la presentación del trabajo de Herraiz y Soria.

La elección de Teruel para el estreno de ‘Los cielos españoles’ no se hizo al azar. Como explicó José Manuel Herraiz, fue en esta ciudad donde se empezó a gestar el audiovisual, que requirió de dos años de preparativos hasta ver la luz. Además, en Teruel se encuentra una de las techumbres más importantes a nivel mundial, la de la Catedral, pionera en su época "y madre de todos los techos mudéjares".

Se cree que de Teruel salieron en las primeras décadas del siglo XX cuatro techumbres mudéjares, procedentes de otros tantos palacios. Tres de ellas, junto con otro techo de Barbastro, acabaron en la extravagante residencia de William Randolph Hearst en San Simeón, California, donde el multimillonario se rodeó de piezas de arte europeas. Otros ‘cielos’ españoles se encuentran en la mansión del millonario mexicano Mauricio Fernández Garza.

Tal y como señaló José Manuel Herraiz –en base a las investigaciones del arquitecto José Miguel Merino de Cáceres–, Hearst compró un total de 83 techumbres por toda la geografía española, "suficientes para cubrir todo el estadio Santiago Bernabéu de Madrid". No todo el enorme caudal de obras de arte expoliado a principios del siglo XX terminó en manos particulares. Muchas de las piezas que hicieron el viaje transoceánico llenan hoy los museos de Estados Unidos.

Al igual que Isabel Soria, Herraiz recordó a uno de los impulsores del proyecto y divulgador del arte mudéjar, el profesor de la Universidad de Zaragoza Gonzalo Borrás, recientemente fallecido.

El documental, que viaja a distintas localidades españolas y a enclaves de Francia, Estados Unidos y México, se ha realizado con el apoyo del Servicio de Cultura del Gobierno de Aragón, Turismo de Aragón, la Comarca Tarazona-Moncayo y el Ayuntamiento de Teruel. Es un proyecto producido por Albella Audiovisual en colaboración con RTVE y Aragón TV.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, recordó que decidió apoyar el documental ‘Los cielos españoles’ "desde el primer momento", habida cuenta de que el trabajo "divulgará" el importante patrimonio artístico de la ciudad, el cual genera un creciente interés turístico. Buj consideró que el audiovisual, al que calificó de "magnífico", despertará "inquietud y curiosidad por conocer Teruel".