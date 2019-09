La plataforma ciudadana Teruel Existe advirtió este jueves de que pondrá en marcha nuevas movilizaciones si el Gobierno de la Nación no presenta el próximo año ante la Unión Europea un proyecto real para convertir la obsoleta línea de tren Zaragoza-Teruel-Sagunto en doble vía electrificada de altas prestaciones, tal y como se está haciendo entre Zaragoza y los puertos cántabros con una inversión comprometida de más de 12.000 millones de euros. La fecha tope para optar a la cofinanciación de hasta un 50% que ofrece Europa a aquellos planes de comunicación más interesantes para la organización internacional es el 1 de enero de 2021.

El portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, aseguró que la coordinadora "no consentirá de ninguna manera" que el Gobierno central desperdicie la oportunidad de lograr dinero de Bruselas para sacar, por fin, de su decrepitud a la línea férrea turolense, lo que supondría, además, echar por tierra el trabajo que durante décadas han realizado todos los agentes sociales en defensa del tren.

Denunció también que el Ejecutivo central "no tiene interés alguno" en que el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto reúna las mismas condiciones que el que une la capital aragonesa con Bilbao formando el eje Cantábrico-Mediterráneo, pues hay con el primero "cero euros comprometidos". Llamó la atención igualmente sobre el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sí que ha puesto en marcha la mejora del tramo Bilbao-Santander con un coste de 1,4 millones a cambio del apoyo de un partido regionalista cántabro a su investidura.

Gimeno no ocultó su temor a que, ante la falta de tiempo material para redactar y aprobar un proyecto de ejecución de obras de transformación de la línea, el Ministerio de Fomento presente ante la UE el viejo plan de electrificación de la vía que se elaboró en 2007 siguiendo las directrices que imperaban en España en 1946 y que aún no se ha hecho realidad. "De ocurrir esto, tendríamos una vía del siglo XIX, con el mismo trazado y las mismas rampas, con un sistema de electrificación antiguo y así no podemos competir", dijo el portavoz de Teruel Existe.

Cuando la coordinadora ciudadana aún está organizando su participación en el paro de 5 minutos a nivel estatal que tendrá lugar el 4 de octubre contra la despoblación, Manuel Gimeno aseguró ayer que ya tienen preparado "un plan B y otro C" por si el Gobierno no agiliza la elaboración de un proyecto de ejecución de obras en la vía del tren. Sin querer desvelar las acciones, explicaron que, no obstante, consistirán en medidas de presión a los políticos, "que son quienes tienen el poder de decisión". Teruel Existe da como margen al Ejecutivo central la formación de un gobierno estable y la inclusión en los próximos presupuestos de partidas para el tren. "A partir de ahí, hablaremos de otra manera", sentenció Gimeno.

La plataforma tachó de meros "arreglos" y de "actuaciones dispares" las obras que está realizando el Adif en la vía turolense con un gasto de 50 millones de euros y que han motivado el cierre de la misma desde primeros de julio hasta el próximo mes de octubre. Carlos Muñoz, otro de los portavoces de Teruel Existe, criticó que, a la altura de Monreal del Campo, quedará una limitación a 60 kilómetros por hora en un tramo en el que el tren puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. Denunció también que, al término de estas obras, los nuevos apartaderos de 750 metros no estarán en funcionamiento, lo que dificultará el tráfico de mercancías y obligará a nuevos cortes en la vía.