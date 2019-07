Muere un hombre al salirse de la carretera su camión y chocar contra una casa en Bronchales

El conductor de un camión de recogida de basuras de la Sierra de Albarracín falleció ayer por la mañana al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaba y estrellarse después contra una casa habitada en la localidad de Bronchales. El chófer, Bernabé P., un vecino de Cella de 50 años de edad, viajaba solo y fue la única víctima de este grave y aparatoso accidente.

El siniestro se produjo sobre las 9.30 en el kilómetro 8 de la A-2709, que comunica Nogueras con Bronchales, ya entrando en el casco urbano de esta última localidad. Se trata de un tramo de carretera recto y en pendiente descendente seguido de una curva pronunciada que el vehículo no pudo tomar por causas que se desconocen y que se están investigando.

En su salida de vía, el camión de recogida de basuras se llevó por delante unos diez metros de la valla protectora de la carretera, rompió el muro de piedra del jardín de la casa y derribó finalmente una pared de la vivienda haciendo un gran boquete y llenando de cascotes de ladrillo el interior de un dormitorio amueblado con dos camas que, por fortuna, se encontraba vacío en esos momentos.

La dueña de la casa dañada por la colisión, Pilar Vila, se recuperaba ayer tarde, a duras penas, del «tremendo susto» que había sufrido por la mañana. «Lo he sentido mucho por el conductor; aún se encontraba con vida cuando he salido a ver lo que ocurría, pero los servicios sanitarios no han podido hacer ya nada por él», afirmó. La mujer, que necesitó tomar calmantes por prescripción médica, lamentó que el fallecido había quedado viudo hace solo dos meses y deja huérfano a un niño de 12 años.

Según relató Pilar, se encontraba desayunando cuando oyó «un ruido muy grande». Al asomarse a la ventana, no pudo ver nada por la intensa polvareda levantada por el accidente, por lo que decidió salir fuera, encontrándose entonces con lo sucedido. La mujer explicó que fue «un milagro» que ella misma no resultase herida, porque tiene la costumbre de cuidar el jardín a primera hora de la mañana. Pilar vive sola, pero espera estos días la llegada de sus sobrinos. «Si llega a haber alguien durmiendo en la habitación, quizá ahora estuviéramos lamentando más víctimas», dijo todavía asustada.

La muerte en Bronchales del conductor del camión de recogida de basuras eleva a 16 las personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo en Aragón en lo que llevamos de año. La secretaria de CC. OO. en Teruel, Pilar Buj, expresó ayer su preocupación por el elevado número de muertes y reclamó «que las empresas tomen cuantas medidas sean necesarias para evitar los accidentes».

CC. OO. explica en una nota que el fallecido trabajaba para la empresa perteneciente a la contrata realizada por el consorcio número 8 de Teruel para la recogida de residuos. El sindicato afirma que el camión siniestrado tenía una matrícula de unos 20 años aproximadamente y había sido heredado de la mancomunidad del municipio de Albarracín.

Desde el sindicato anuncian que seguirán muy de cerca el desarrollo de la investigación sobre el accidente de Bronchales con el fin de conocer las causas. Buj destacó que «todas las hipótesis están abiertas, desde una posible avería del camión a una enfermedad repentina del conductor». La secretaria de CC. OO. en Teruel criticó que el chófer viajara solo en el vehículo. «A veces, en rutas complicadas, no es bueno que vaya una persona sola», dijo.

Por su parte, el sindicato CNT ha manifestado mediante un comunicado el pésame a la familia y amigos del conductor y ha expresado su confianza en que Inspección de Trabajo realice «una investigación rigurosa» que permita depurar, si las hubiere, responsabilidades penales.