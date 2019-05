Las obras de mejora en la línea de tren causarán restricciones al tráfico ferroviario este verano

Las obras que el ADIF tiene previsto llevar a cabo durante este verano en la línea ferroviaria entre Zaragoza, Teruel y Sagunto provocarán restricciones en el tráfico de trenes. No obstante, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no aclararon este jueves de qué tipo serán estas afecciones y cuál será su duración. Fuentes oficiales de esta entidad pública no descartaron que puedan producirse cortes en la circulación, si bien subrayaron que este extremo no podrá conocerse con seguridad en tanto no finalice la planificación que se está realizando con la participación de todos los operadores de la vía. Añadieron que, en todo caso, las limitaciones que se establezcan responderán a unos trabajos "que servirán para mejorar el servicio".

Desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel, que agrupa a partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales diversos y ciudadanos particulares, aseguraron tener información extraoficial que apunta a que durante tres meses se producirá un corte de la circulación ferroviaria "completo", es decir, las 24 horas del día. El periodo iría desde el final de las fiestas de la Vaquilla del Ángel –sobre el 9 o 10 de julio– a los días previos a las fiestas del Pilar –arrancan en las primeras fechas de octubre–.

La asociación turolense a favor del tren estimó que, de confirmarse la medida, "sería una barbaridad". Alertaron de que tal restricción "crearía muchas molestias a los viajeros y a las empresas que mueven su mercancía por Teruel", ya que, de julio a octubre, no habría tráfico. En el caso de los pasajeros, estos tendrían que hacer el trayecto en autobús por carretera mientras que las industrias se verían obligadas a transportar sus productos en camiones o bien optar por otros recorridos ferroviarios.

"No habrá trenes en Teruel durante tres meses; no circulará ningún convoy de Sagunto a Zaragoza", alertaron las mismas fuentes de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril. La asociación advirtió de que el corte total de la vía afectaría también a todos los enlaces que la línea tiene con Bilbao y Pamplona, por un lado, y con Alicante y Cartagena, por otro. La asociación estima que las obras proyectadas son "meras reparaciones" y, por tanto, no tienen la envergadura necesaria para requerir la interrupción total del tráfico ferroviario. Por ello, pide al ADIF "que se lo piense bien y no cometa ese disparate". Añade que "en otros lugares, no se cierra la línea continuamente sino que los trabajos avanzan por la noche y por el día la conexión ferroviaria prosigue".

Desde el ADIF tranquilizaron diciendo que "se están intentando compatibilizar las obras con la explotación ferroviaria", aunque también admitieron que, "si hay que actuar en la vía, hay que cortar la circulación". "Se está analizando la situación de forma exhaustiva –agregaron– con el fin de minimizar las afecciones".