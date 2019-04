"Somos de Teruel, pero por comodidad preferimos adelantarnos a la fecha"

Manuel Dobato, de Alcañiz, y Pilar Guillén, de Teruel, depositaban ayer jueves su voto por correo minutos antes de las 20.00 en la oficina del paseo de la Independencia de Zaragoza. "Somos de Teruel, podríamos ir en el día, pero por comodidad preferimos adelantarnos a la fecha", explicaron. Están acostumbrados a esta fórmula, porque antes residían en Barcelona. Lamentaban la tardanza en recibir la documentación.

Son dos de los 41.501 aragoneses que han solicitado votar por anticipado, según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno en Aragón. De electores de la provincia de Zaragoza se han registrado 26.888 peticiones (22.891 residentes en España y 3.997 en el extranjero); de la de Huesca, 9.574 (7.831 nacionales y 1.743 de otros países) y de la de Teruel, 5.039 (4.596 y 443, respectivamente).

Debido a la afluencia de usuarios, 14 sucursales de Aragón, doce de ellas de Zaragoza, abrieron el jueves hasta medianoche. No hubo colas, pero sí un goteo constante de gente. La canaria Silvia Cáceres también se acercó a última hora de la tarde a la oficina del paseo de la Independencia. "Ahora con 25 años he hecho todo lo posible por votar, hasta hace un tiempo la política no me interesaba", comentó.