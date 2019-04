Herminio Sancho: "Teruel no puede quedar descolgada de la banda ancha"

¿Empaña su candidatura ser el recambio de Ignacio Urquizu, elegido por la militancia para encabezar la lista al Congreso pero apartado por la Ejecutiva Federal del PSOE?

No. Para nada. Estoy abrumado por el apoyo de los militantes. La gente me aprecia tanto que me da miedo defraudarla.

¿Peligra el tradicional bipartidismo de Teruel de las elecciones generales con la emergencia de nuevos partidos?

Me preocupa más la deriva derechista del PP y Ciudadanos. En algunos momentos pienso que peligran los derechos y libertades conquistados con tanto esfuerzo.

Las encuestas indican viento a favor del PSOE. ¿Aspira a dar la vuelta al actual reparto de dos diputados para el PP y uno socialista?

Nada me gustaría más que llegar al Congreso acompañado de Cuca Montull. Me comprometo a trabajar por la provincia. No seré el mejor orador, pero trabajaré por Teruel como el que más.

¿Qué plantea el PSOE para luchar contra la despoblación, la gran lacra de la provincia?

El PSOE conoce perfectamente los pueblos y los defiende a capa y espada. Hay que avanzar mucho en las grandes infraestructuras físicas y tecnológicas. El Cantábrico-Mediterráneo es irrenunciable y no puede perder ni un euro de cofinanciación europea tras su inclusión en el programa Conectar Europa de la UE, que asegura hasta el 50% del presupuesto. Por cada euro que llegue de Europa, tendrá que haber uno estatal. Trabajaré por la A-68, la A-40 y la A-25. Es complicado que se puedan hacer en cuatro años, pero las impulsaré al máximo. Por otro lado, esta provincia no puede estar desconectada de la banda ancha, que nos ayudaría a luchar contra la despoblación.

¿Corre peligro Teruel de quedar descolgada de las nuevas tecnologías?

Sí. Se perdió la oportunidad de avanzar con el convenio previsto entre la Diputación y la DGA, que hubiera proporcionado banca ancha a 106 pueblos pero que fue descartado por la Diputación. El Gobierno central debe exigir a las multinacionales que inviertan en el medio rural, aunque no les sea rentable, porque si no nos quedaremos sin banda ancha.

¿Está dispuesto a apoyar el Pacto de Teruel contra la despoblación propuesto por los agentes sociales y Teruel Existe tras la exitosa manifestación del 31-M en Madrid?

Sí, y también el PSOE. El pacto de estado contra la despoblación es necesario y no puede tener mejor nombre que Pacto de Teruel. Será una ocasión para que los líderes nacionales, al venir a firmarlo, experimenten lo mal comunicados que estamos.

¿Debe incluir ventajas fiscales?

La fiscalidad debe adaptarse a la situación del medio rural y a la gravedad de la despoblación. Ojalá no fuera necesario, porque eso significaría que Teruel ha salido de la despoblación.

¿La financiación autonómica tendría que primar a las zonas despobladas?

Sí. Si se sigue financiando a las comunidades en función de la población, la manifestación del 31-M habrá fracasado. Tenemos que conseguir que si la gente se va de los pueblos es porque quiere no porque no tiene los servicios necesarios. Hay que generar empleo y dotar de las infraestructuras necesarias.

¿La UE debe implicarse también?

No podemos luchar contra la despoblación de espaldas a Europa, que tiene que entender que este también es su problema.

¿Qué debe hacer el Gobierno central para que el cierre de Endesa en Andorra no sea traumático?

La transición ecológica debe ser justa. Todos teníamos claro que las centrales al final iban a cerrar. Las alternativas podrían pasar por la transformación de arcillas, pero yo me centro en la industria vinculada a las energías limpias. Andorra tiene que seguir siendo pionera en este campo. Que los componentes de los coches eléctricos, las placas solares o los recambios de los aerogeneradores se fabriquen en Teruel.

¿Queda tiempo para generar alternativas antes del cierre de la central, en junio de 2021?

Hay tiempo para concretar alternativas. Además, durante el desmantelamiento de la central harán falta trabajadores. El Gobierno central debe echar el resto para que la transición sea lo menos traumática posible y que la gente sepa que a corto plazo habrá como mínimo los puestos de trabajo que generaba el carbón y la producción eléctrica o más.

¿El Gobierno central arrojó la toalla demasiado pronto sobre la continuidad de la central?

Endesa tenía la decisión tomada, y está se tomó en Roma. Pero me duele que España importe electricidad de Marruecos procedente de térmicas que también contaminan. Tenemos que afrontar el cambio climàtico, pero me indigna que se cierran unas centrales y otras no y además se importa energía procedente del carbón.

¿Va a pelear para reformar la Política Agraria Común (PAC) que tanto perjudica a Teruel?

Castiga a Teruel y a los agricultores y ganaderos de toda España. Se va a corregir el agravio que soportan los turolenses con la desaparición de los derechos históricos. Y la propuesta para lograrlo ha partido de Aragón.

¿Cuándo se aplicará?

En 2023. Gobierne quien gobierne será difícil justificar que no se eliminan los derechos históricos.