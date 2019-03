Gúdar, la magia de las alturas y el imán de la nieve

Desde lo alto, y siendo que la bóveda celeste ya está aquí más cerca de lo habitual en una cabecera de municipio (1.589 metros), la vista impone. Por dentro, caminando las calles bien cuidadas y las casas reformadas con esmero por sus propietarios, la impresión sigue estando muy por encima de la media. Es el tercer municipio más alto de Aragón tras su vecino Valdelinares y Griegos, en la sierra de Albarracín, y también está entre los más elevados de España. Hay poca gente, pero la eclosión de Valdelinares como destino turístico de esquí ha dado una segunda oportunidad a este municipio.

Alberto Izquierdo es de Gúdar, tiene 35 años y lleva 16 de alcalde. Sí, la cifra es correcta: subió al cargo con 19 años. “Al acabar el bachillerato me dediqué a trabajar: en la construcción, en hostelería, en la estación de esquí, de comercial en empresas de fertilizantes... ahora soy agricultor y tengo empresa propia de servicios agrícolas desde hace 8 años”. Vive en Gúdar: cuestión de principios y de cariño al pueblo en el que creció. “Por comodidad, lo lógico sería vivir en Teruel, porque soy diputado provincial, pero me gusta ser coherente, igual algo romántico; estoy en política para servir, no para servirme. Mi ilusión es seguir, sería un orgullo; pertenezco al PAR, pero me siento capaz de llegar a entendimientos con todos para proyectos de bien común. El mejor partido político es el del sentido común”.

Alberto ve una evolución. “Cuando yo fui al colegio de Gúdar estábamos cuatro niños, ahora hay 11 y varias parejas jóvenes gracias, sobre todo, a la cercanía de la estación de esquí de Valdelinares. Desde que hay acceso directo a la estación, con la mitad de kilómetros, el efecto en el pueblo ha sido claro. Son 12 kilómetros ahora. A ver, éramos un enfermo en coma, pero con el auge de la estación nos despertamos, aunque seguimos en el hospital”.

Alberto cree que la solución a la despoblación no empieza por la repoblación a cualquier precio. “Es un saco con dos agujeros; hay que cerrar primero el de salida antes de meter más peso. Es complicado que una empresa venga a esta altura, con estos inviernos, sin rutas de paquetería; aquí, luchar contra la despoblación es asfaltar esa calle para poder tirar sal cuando hiele y que el señor mayor que vive en ella pueda salir a la calle sin miedo a descalabrarse, que no se marche a Valencia”.

Menos teorías

El alcalde de Gúdar no cree en teóricos a distancia. “La España vacía es real, pero desde hace 60 años. La gente se sigue yendo. Yo soy muy feliz, pero vivir aquí es complicado. Por eso hay que pelear con apoyos al que se arriesga y exigir otras reglas del juego. Aquí el que ha querido emprender un negocio ha recibido ayuda del ayuntamiento, desde redactar el proyecto a buscar las licencias, aplazar pagos… para fijar población tiene que ser más ventajoso vivir aquí que en la ciudad, necesitamos sobre todo medidas de compensación. Si uno de los tres bares de Gúdar paga los mismos impuestos que uno de la plaza de España de Zaragoza, cuando entre semana hay dos clientes ahora y ninguno en las siguientes tres horas, no hay mucho que hacer. Aquí la calefacción se pone ocho meses al año, y pago el mismo impuesto al diesel o la electricidad de cualquier español”.

En Gúdar hay dos cuadrillas de construcción, y entre el ganado destaca el vacuno sobre el ovino. “Internet sí tenemos, 300 megas de fibra: fue una experiencia piloto, pero eso por sí solo no atrae a las empresas. Se han hecho cosas interesantes, pioneras en algunos casos: la instalación de agua alimentada con paneles solares permite el abastecimiento y almacenamiento con el bombeo en las horas de sol. Hay grupo electrógeno de apoyo que no hemos tenido que utilizar”, aclara Alberto.

La Asociación Cultural Cielo y Tierra, que une a las mujeres del pueblo, y la Peña Taurina Los Cerriles conforman el núcleo asociativo local. Una actividad interesante desarrollada en los últimos años es la Feria Micológica. “La tercera edición llegará el próximo mes de octubre; es un fin de semana muy bonito con charlas, talleres y salida al campo con micólogos, tuvimos más de 100 personas el año pasado. Pensábamos en hacer un parque micológico, al estilo del de la Ulzama en Navarra, pero de momento no ha sido posible”, concluye el alcalde.

En datos

Comarca: Gúdar-Javalambre.

Población: 72.

Distancia a Teruel su capital de provincia: 56 km

Los imprescindibles

La hostelería

Hay tres establecimientos que aúnan el bar y restaurante con las habitaciones o apartamentos turísticos: el hostal Gúdar, el hostal Sierra de Gúdar y el Rancho Grande (en la foto, una de sus originales lámparas de cuerda).

Las fiestas

Las patronales son para San Juan, a finales de junio. En agosto llega la Fiesta de la Amistad, que lleva 30 años y aúna a los residentes con los hijos del pueblo en la diáspora: semana cultural coronada con festejo taurino y verbena.

Vicsa Esquí

Francisco lleva en Gúdar uno de los establecimientos de alquiler y reparación de esquís más populares en toda la zona; posee material del alta gama y tiene fama de ser un manitas a la hora de sacar el máximo partido a los esquís.