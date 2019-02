La DPT contratará 66 empleados en 2019, la mayoría de ellos bomberos

La oferta de empleo permitirá reducir a la mitad la interinidad, del 40% actual al 21%. Samper auguró que, de seguir la tendencia de 2019, en dos años la temporalidad quedaría rebajada al 5%. La cobertura de las plazas previstas en las distintas convocatorias situará la plantilla de la DPT en 342 trabajadores.

Rafael Samper señaló que convertir empleo temporal en estable reforzará la prestación de los servicios al ciudadano, creará puestos de trabajo y mejorará la situación de los empleados.

Las convocatorias de plazas arrancarán por el personal de bomberos. Este viernes se publicará en el Boletín Oficial del Estado la oferta de 20 plazas por concurso oposición, además de dos plazas de ayudante de servicios auxiliares. Con el anuncio, los interesados podrán empezar a presentar sus solicitudes para participar en las pruebas y exámenes. El día 25 se publicará en el BOE la oferta de otros 29 empleos de bombero por oposición libre.

Las restantes 15 plazas de la oferta, destinadas a distintas dependencias de la DPT, se convocarán el próximo mes de abril. Rafael Samper destacó que la conversión de plazas interinas en fijas genera "empleo de calidad" y asienta población.

Recordó que la ampliación de la plantilla de bomberos se puede llevar adelante gracias a una enmienda a los Presupuestos del Estado promovida por el PAR porque el criterio general es no autorizar las ampliaciones de personal en la Administración como vía de asegurar la estabilidad presupuestaria.

La convocatoria rompe una larga trayectoria de la DPT en la que las ofertas publicas de empleo anuales no se concretaban en convocatorias públicas y se cubrían con personal interino. La última oposición para cubrir empleos de la institución se remonta a 2010. En 2017, una auditoría externa encargada por la institución provincial reveló que las plazas cubiertas por 27 trabajadores interinos habían caducado al no haberse puesto en marcha los correspondientes procesos de oposición y los empleados que las ocupaban debían ser cesados, una medida que no llegó a aplicarse.