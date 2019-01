Denuncian que falta espacio en algunas dependencias del nuevo Palacio de Justicia

La formación sindical pone como ejemplo que los siete empleados del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tienen que repartirse 55 metros cuadrados para trabajar, mientras que el Juzgado de lo Penal, con solo un funcionario más en plantilla, dispone de 120 metros cuadrados. Añade que, en estas condiciones, es inaceptable que haya jueces y fiscales cuyos despachos miden treinta metros cuadrados.

CC. OO. critica igualmente que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción uno y dos, que son los que más público reciben, "son, curiosamente, los que menos metros de mostrador tienen". Desde el sindicato agregan que el mobiliario de trabajo en estas unidades se ha dispuesto de tal manera "que si no hay un funcionario de pie, es imposible advertir la presencia de un usuario al otro lado del mostrador".

"Ha habido una falta de previsión al hacer las obras", asegura Caridad Belanche, representante de los trabajadores del Palacio de Justicia de Teruel por CC. OO. "Los empleados de algunos Juzgados no tienen apenas sitio para desempeñar su labor diaria y, sin embargo, han quedado espacios vacíos respecto de los que nadie sabe si van a utilizarse para algo o no", añade.

"En un incendio, habría riesgo"

Belanche denuncia que la falta de espacio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo "puede traer problemas en caso de incendio". Según explica, hay mesas pegadas entre sí y a los radiadores de la calefacción "y los trabajadores que están al fondo no pueden salir de su zona de trabajo si antes no lo hacen el resto de los compañeros".

La representante sindical afirma que "no hay hueco entre las mesas y, por tanto, no podemos pasar por ellas; estamos muy apretados y eso no es una buena forma de trabajar", subraya Caridad Belanche, para quien el problema se hubiera solucionado "apelando a la lógica".

La Junta de personal de los juzgados turolenses transmitió su preocupación por el desigual reparto de espacios al equipo técnico que diseñó y remodeló el nuevo Palacio de Justicia. Desde dicho equipo reconocieron que la unidad de lo Contencioso-Administrativo es la que se encuentra más ajustada, pero matizaron que esta característica solo resulta apreciable si se compara con la amplitud del resto de los juzgados.

Según relata Belanche, el mismo gabinete técnico dijo que, como contrapartida, las oficinas de lo Contencioso-Administrativo están muy aisladas del ruido y movimiento generado por el resto de los juzgados.