La ampliación del área de servicio de la A-23 en La Puebla creará 20 empleos

Dos empresarios turolenses, Goyo Rodríguez y Santiago Sánchez, que regentan el restaurante Sierra de Javalambre que hay en la actual zona de servicios, son los promotores de la construcción de una nueva campa para aparcamiento de camiones y un hotel con 15 habitaciones enfocado hacia el viajero. Las obras del área de estacionamiento comenzarán de manera inmediata mientras que el edificio de hospedaje podría entrar en servicio en un año y medio. La actuación supondrá una inversión de 1,2 millones de euros. En una fase posterior, el proyecto contempla el acondicionamiento de 1.000 metros cuadrados como zona comercial y de servicios.

Goyo Rodríguez explicó que la nueva explanada para camiones, muy próxima a la que hay ahora, permitirá el estacionamiento de entre 100 y 150 vehículos. Según dijo, el parquin actual, con capacidad para 120 trailers, se ha quedado pequeño "y todos los días se nos quedan fuera de 30 a 40 camiones". La instalación, totalmente pavimentada, contará con cámaras de videovigilancia.

El hotel, que será el segundo que surge junto a la autovía Mudéjar a su paso por la provincia de Teruel –funciona ya uno en el área de servicio de Caminreal–, ofrecerá un alojamiento "cómodo, sencillo y con precios asequibles", destacó Rodríguez. Además de transportistas, los promotores creen que tendrá entre sus clientes a muchos visitantes de la capital turolense que se quedan sin plaza hotelera en fechas señaladas, como la fiesta medieval de febrero o la Vaquilla.

El proyecto ha sido muy bien recibido por el Ayuntamiento de La Puebla de Valverde, con 500 habitantes, que ha agilizado la venta de los terrenos, de propiedad municipal, para facilitar el desarrollo del área de servicio, en la que ya trabajan 45 personas. "Es muy importante para la zona porque creará empleo y todos nos beneficiaremos", dijo la alcaldesa, M.ª Ángeles Izquierdo. Según explicó la regidora, "vendrán familias con niños que nos ayudarán a mantener la escuela, que ahora tiene 27 alumnos". Aunque no peligra el funcionamiento del colegio, Izquierdo resaltó que "hay que seguir luchando porque la natalidad es baja, por eso necesitamos parejas jóvenes". Agregó que, no obstante, en el municipio no hay desempleo hoy por hoy.

La puesta en servicio de la autovía Mudéjar hace una década ha impulsado la iniciativa privada a la hora de poner en marcha áreas de servicio. A lo largo del eje a su paso por Aragón han surgido siete puntos de atención al viajero en Gurrea de Gállego, Muel, Villadoz, Ferreruela, Caminreal, Villafranca del Campo y La Puebla de Valverde.