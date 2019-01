Teruel tendrá la primera minirresidencia para personas con enfermedad mental de Aragón

La capital turolense contará con la primera minirresidencia para personas diagnosticadas de enfermedad mental en la Comunidad de Aragón. El Ayuntamiento ha asumido la propuesta de la asociación Asapme para ubicar este recurso asistencial en uno de los edificios del antiguo Centro de Acogida de Menores (COAM) de la DGA, ahora en desuso y cedido al municipio, y en breve tiene previsto sacar a concurso la redacción del proyecto.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien ha explicado que las personas con enfermedad mental con edades entre 18 y 65 años no cuentan con un centro específico para ingresos "y acaban en residencias de ancianos u otro tipo de centros que no tienen que ver con la enfermedad, cuando no entrando y saliendo de los hospitales".

La residencia, pionera en Aragón, será gestionada por la Asociación Pro Salud Mental (Asapme), cuya presidenta en Teruel, Anabelén Marco, denunció ayer una "carencia importante" de este modelo de recurso en la provincia turolense "pese a que garantiza una vivienda digna y adecuada para los enfermos". Según dijo, hay personas afectadas por enfermedad mental que, debido a su edad, no pueden estar en unidades de larga estancia como el Centro de Rehabilitación San Juan de Dios en Teruel o en pisos tutelados, un recurso intermedio antes de su independencia total para el que en la capital turolense existe lista de espera.