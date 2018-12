La restauración que permitirá abrir al público la Torre Gótica de Alcañiz terminará en febrero

En febrero de 2019 terminará el grueso de las obras de rehabilitación de la Torre, que lleva muchos años cerrada al público afectada por la palomina, las humedades y las sales, lo que dificulta su accesibilidad. Son muchos los alcañizanos, especialmente los más jóvenes, que nunca han entrado en su interior y que ahora podrán conocer la Torre, de tres plantas y con una terraza que ofrece una magnífica panorámica.

Los trabajos se han llevado a cabo en la mitad del tiempo previsto, un año frente a los dos calculados, gracias a la favorable climatología y al buen ritmo que la constructora, Geocisa, ha dado a las obras, con un coste de 790.000 euros. La financiación corre a cargo del Ministerio de Fomento a excepción de la dirección de obra, que la asumió el Ayuntamiento.

La restauración del exterior de la Torre, de 43 metros de altura y envuelta por 21 pisos de andamios, está prácticamente finalizada. Ahora, los trabajos se centran en el interior, que requiere una labor más delicada. Hay que limpiar, consolidar y rejuntar la estructura, que en algunos puntos está muy deteriorada, por lo que era necesario intervenir con urgencia.

"En el exterior, quizá no se perciba mucho la restauración porque el criterio seguido es el de mínima intervención. Sí se van a reponer volúmenes de cornisas y molduras que estaban deteriorados", explica el arquitecto alcañizano José Ángel Gil, redactor del proyecto y director de la obra.

Investigación

De forma paralela, se están abriendo catas arqueológicas que permitan averiguar la fecha de construcción de la torre y quién la promovió. Una vez termine la rehabilitación, la Torre Gótica se abrirá al público, algo impensable hace algunos años debido a los problemas que arrastraba el monumento.

No obstante, su accesibilidad no será perfecta, ya que para llegar hasta la cubierta hay que subir 171 escalones que en la parte superior se estrechan y en los que no se ha actuado con el fin de conservar las características originales de un Bien de Interés Cultural. El Ayuntamiento trabaja en la musealización de su planta baja, tres pisos y cubierta con una doble vertiente. Por un lado, se mostrará la historia y características de la propia Torre y por otro, se convertirá en un museo de la Semana Santa de Alcañiz, dando respuesta a una de las principales reivindicaciones en materia cultural de la ciudad.