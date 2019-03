C´s suspende de militancia al concejal de Alcañiz que hizo comentarios machistas

La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos ha comunicado la apertura, de forma inminente, de un expediente disciplinario con suspensión de militancia a su concejal en Alcañiz, J. G., después de las referencias machistas hacia su esposa que hizo en el pleno del pasado lunes.

En un comunicado fechado en Madrid, Ciudadanos asegura que rechaza las palabras del concejal, que son "contrarias a los valores" de la formación naranja.

G. confesó durante el citado pleno, en el transcurso del debate de una moción a favor de la educación concertada, que nunca le había excitado tanto su esposa como cuando ella iba al colegio de Las Anas "con el uniforme de la faldita gris".

Se abstuvo en la votación, aunque reconoció que eso le podía generar problemas: "seguramente si alguien de las altas esferas de Ciudadanos se entera, me puedo llevar una patada en el culo, por no decir en otro sitio, y además bien gorda, pero como tengo espíritu libre y estoy aquí porque quiero y porque me da la gana, me voy a abstener".

En el mismo pleno, el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, lejos de reprobar sus palabras o llamarle al orden, le instó a seguir defendiendo que "creo que ha quedado claro que hablaba usted dentro de un ámbito cómico y simpático, y lo he entendido perfectamente, pero si quiere continuar, continúe".