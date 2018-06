Orihuela critica la falta de ayudas para retirar pinos caídos por la nieve

Frente a estas críticas, el director provincial de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Héctor Palatsi, se defendió afirmando que su Departamento participó "desde el minuto uno" en la limpieza de las carreteras autonómicas y accesos que habían quedado intransitables por la presencia de pinos y matorrales. Dijo que la zona de los Montes Universales dispone de dos cuadrillas de forma continuada para labores de desbroce.

Pese a las declaraciones del responsable del servicio provincial, Rosa María Sánchez insiste en la "carencia" de medios humanos y materiales para llevar a cabo los trabajos de saneamiento. Según señaló ayer, tan solo "una cuadrilla" de Desarrollo Rural contribuyó con el Departamento de Transportes durante "tres días" en la retirada de troncos y ramas depositados en las carreteras y cunetas. "Si ahora hay operarios trabajando en el resto de la sierra, lo desconozco, pero en Orihuela del Tremedal, uno de los pueblos más afectados, estuvieron solo unos pocos días", subrayó la regidora, quien manifestó que para agilizar la evacuación de los pinos antes de la llegada del verano, el Ayuntamiento ha tenido que efectuar un desembolso de 20.000 euros.

"Sabemos –confesó Sánchez– que es insuficiente, por lo que hemos centrado nuestros esfuerzos en las zonas más cercanas al núcleo urbano, en áreas recreativas y caminos".

Con objeto de acelerar el proceso de limpieza, el Ayuntamiento ha iniciado contactos con empresarios madereros para facilitar los aprovechamientos forestales con los pinos derribados cuyo troncos miden más de veinte centímetros de diámetro. "Los que miden menos, no se consideran daños", advirtió la alcaldesa, quien sostiene que todos, "grandes y pequeños, han contribuido a que los destrozos en el monte sean de gran magnitud".

Considera el trato recibido hacia la sierra de Albarracín por parte del Gobierno de Aragón como "un agravio comparativo" frente a otros municipios, como Olba, al que se ha destinado 300.000 euros para retirar pinos derribados durante las intensas nevadas de 2017. "Podemos admitir –subrayó la regidora– que no haya partidas económicas para nosotros, pero al menos que se dedique personal para corregir la situación de los montes". Sánchez pidió un "mejor trato" para una comarca, que, según destacó, es la principal productora de madera de Aragón.

Zona catastrófica

Entre las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento figura la solicitud para que el bosque dañado por la nevada sea declarado como zona catastrófica, dada, según resaltó la alcaldesa, "la gran importancia económica que supone para Orihuela del Tremedal". Sin embargo, el director provincial de Desarrollo Rural no se mostró partidario de esa petición, ya que, a su juicio, no está "justificada". "La nevada –aclaró– fue un fenómeno natural, pero no extraordinario. Los pinos cayeron por el peso de la nieve en aquellos ejemplares con raíces poco aseguradas a la tierra". Por el contrario, consideró "muy grave" la tormenta de nieve de la zona de Olba al arrasar masivamente el monte y derribar "todos los pinos por efecto dominó".