Javier Chacón SC renuncia a gestionar la plaza de toros de Teruel

Francisco Javier Chacón SC , empresa que hace 15 días resultó ganadora del concurso por la plaza de toros de Teruel , ha decidido renunciar a la gestión de las instalaciones alegando “falta de tiempo para organizar con garantías la próxima Feria del Ángel ”. Este viernes finaliza el plazo para depositar los 30.000 euros de fianza que marca el pliego, pero HERALDO está en condiciones de adelantar que dicho pago no se hará efectivo.

A última hora del jueves, Francisco Javier Chacón, respondiendo por la sociedad que lleva su nombre, confirmó que rechaza hacerse cargo del coso. “Nuestro proyecto se presentó el 15 de marzo y el Ayuntamiento ha tardado demasiado en nombrarnos adjudicatarios. Hoy, a menos de un mes de las fiestas de Teruel, la situación es muy distinta a la de entonces; los toreros tienen otros compromisos y las ganaderías también”, explicó el empresario vasco, lamentando que no haya sido posible mantener los carteles que anunció inicialmente.

Chacón -que acudió al pliego junto a los turolenses Carlos Sánchez ‘Zapaterito’ y José Julio Torres- había apostado por primeras figuras como Enrique Ponce o Andrés Roca Rey, pero temía que los preacuerdos alcanzados no se pudieran hacer efectivos. “Preparar una feria con tan poco margen es arriesgado. Por ello, tras valorar la situación con mis otros dos socios, he decidido apartarme y dejar paso al segundo clasificado en el concurso”, indicó el vitoriano, dejando la pelota en el tejado de David Gracia.

“Hasta que la renuncia no se haga oficial, prefiero no hablar del tema”, valoró ayer el propio Gracia, dejando claro que no quiere precipitarse. Al igual que sus adversarios, ofreció el canon máximo de arrendamiento (1.200) y unos carteles que también contaban con algunos de los primeros espadas. Entre ellos, el mencionado Roca Rey.

El pliego elaborado por el Ayuntamiento exige la programación de dos corridas de toros -en cada tarde debe comparecer un matador que esté entre los 15 primeros puestos del escalafón- y una de rejones durante la Feria del Ángel. Además, es obligatorio organizar otro tipo de festejos como son los concursos de recortadores o el desencajonamiento de las mencionadas corridas.