Alcañiz invertirá 1,5 millones de euros para vaciar el cerro Pui Pinos de forma urgente

El Ayuntamiento alcañizano acometerá de urgencia obras para asegurar las zonas inestables del cerro Pui Pinos , parte del cual se derrumbó hace más de un año sobre varias viviendas habitadas. Desde entonces la ladera sigue sufriendo desprendimientos y ocho familias que lo perdieron todo continúan fuera de sus casas y varias decenas aún no han cobrado por lo que perdieron.

Todos los grupos políticos aprobaron este miércoles por unanimidad en la Comisión de Obras sanear el cerro vaciando las zonas que están formadas por rellenos como el que provocó el derrumbe de abril de 2017, formado por los restos de una antigua escombrera de hace más de cien años que con el tiempo quedó cubierta por tierra e integrada en la montaña. Concretamente, se retirará el sustrato de todos los rellenos susceptibles de deslizarse con lo que se anulará el riesgo y además ofrecerá altas garantías frente a desprendimientos. El vaciado se llevará a cabo desde el cuarto torreón hasta el final de las viviendas en dirección ascendente terminando en la Casa Gaibar.

Ésta es una de las dos soluciones que ha propuesto un equipo técnico formado por geólogos, ingenieros de caminos y un arquitecto contratado por el Consistorio para realizar el proyecto de estabilización del talud. En el informe sí se especifica que es la mejor opción "de cara a la seguridad". La otra medida consistía en colocar tan solo una malla de acero anclada a la roca con bulones.

Se actuará como ya se hizo en la zona del desprendimiento retirando todos los rellenos hasta dejar la roca a la vista. Después se actuaría de forma integral sobre toda la ladera con la mejora de sus paseos y miradores. Su desarrollo requeriría la excavación con maquinaria pesada, lo que obligaría a la implantación de medidas temporales de seguridad como banquetas de tierra, barreras o pantallas de protección. Por ello, el equipo de ingenieros recomienda el desalojo de las viviendas situadas debajo del talud que estén más expuestas.

Por último, se protegería la zona mediante una malla de acero en toda la superficie y bulones (tornillos de gran tamaño).

La propuesta seleccionada tiene un coste de 1,5 millones, tan solo 100.000 euros inferior a la otra, aunque el precio final será superior porque sería necesario realojar a los vecinos de las viviendas a pie de talud. Sin embargo, se ha considerado que es la más adecuada porque "garantiza la seguridad definitiva del cerro" con la retirada de los materiales que podrían generar riesgo y también da vía libre a la posibilidad de abrir al fin un acceso al casco antiguo desde la ronda de Teruel hasta el Cuartelillo.

No obstante, en el proyecto se especifica que esta medida, aunque más segura, supondrá "una mayor alarma social, afección paisajística, patrimonial y de ejecución, que se prolongaría durante ocho meses –la otra alternativa solo costaba medio año–".

El equipo de gobierno PP-PAR aseguró este miércoles que ahora lo más urgente es contratar lo antes posible las obras de emergencia "para poder iniciar los trabajos de forma inmediata y velar así por la seguridad de los vecinos que viven en dicha zona", a los que se va a informar mediante los técnicos.

Sin embargo, el Ayuntamiento, que este año tendrá un presupuesto de 14,3 millones, no puede asumir por entero el coste de los trabajos, de 1,5 millones. Por ello se reclamará ayuda económica a la Diputación Provincial, DGA y Gobierno central. Otra vía financiera podría ser pedir un préstamo a una entidad bancaria. No obstante, desde el equipo de gobierno aseguran que para el inicio de las obras no es necesario que exista una partida específica en los presupuestos –actualmente en negociación– como ocurrió hace un año en los primeros trabajos.

Los tres grupos de la oposición –PSOE, Ganar y C’s– presentaron este miércoles una enmienda conjunta para que en el capítulo de inversiones se incluya Pui Pinos, un asunto "prioritario" ante otras obras.