La juez del triple crimen de Andorra recibe a las viudas de los dos guardias asesinados por Feher

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz comienza a recibir a familiares y testigos relacionados con la causa del triple asesinato cometido en Andorra por el serbio Norbert Feher el pasado 14 de diciembre. En total, casi una veintena de personas hablarán con la jueza en las próximas semanas. Este miércoles por la mañana tuvieron lugar las primeras citaciones de allegados de los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso. Cuatro meses después del suceso, pasaron por el Juzgado la viuda de Víctor Jesús Caballero; y la mujer, padres y hermanos de Víctor Romero.

A todos ellos se les citó para informar de las ayudas y servicios que el Estado ofrece para la atención a las víctimas. Se mostraron muy afectados y no quisieron realizar declaraciones. El abogado de la viuda de Caballero, Mariano Tafalla, señaló que ha llevado por la vía contencioso-administrativa la petición para que su clienta cobre la pensión de viudedad, dado que no estaba casada pero sí convivía con el guardia y su relación se remonta 15 años atrás. Tiene aceptada su condición de viuda por el Ministerio de Justicia pero no por Defensa.

El próximo martes están citados la viuda y familiares del ganadero asesinado, José Luis Iranzo. Su padre declarará como testigo dado que vio la huida de Feher y escuchó los disparos. También pasarán por Alcañiz hasta mayo los agentes que vivieron los hechos –incluidos el alférez y el capitán de Alcañiz–, el vecino de Andorra que tuvo que guiar en su coche a los agentes hasta el Saso tras los disparos porque no conocían el camino y el propietario del lugar en el que es asesino confeso se escondió y que no fue descubierto hasta dos meses después.