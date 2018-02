El Salud plantea ahora pagar la construcción del nuevo hospital de la capital con dinero del Fite

Tras doce años de anuncios y trámites fallidos, con dos modificaciones del proyecto y otros tantos procesos de licitación de obras que no llegaron a buen término, el Servicio Aragonés de Salud plantea ahora financiar los 103 millones de euros que cuesta la construcción del nuevo hospital de Teruel en los terrenos del Planizar con dinero del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) . Esta herramienta económica, destinada a impulsar el desarrollo de la provincia, supone una inyección anual de 60 millones de euros aportados al 50% por los gobiernos central y autonómico.

Así se indica en los documentos que acompañan a la propuesta del Gobierno aragonés –en manos de la coalición PSOE-CHA–, para su aprobación por la Comisión de Hacienda y el Consejo de Gobierno, de establecer un presupuesto plurianual que permita ejecutar la obra en 5 años, de 2018 a 2022. El Salud sostiene que la inversión podría ser considerada proyecto "a ejecutar financiándose con cargo a los fondos Fite" y añade que, por este motivo, "se solicitará su estudio a la comisión que corresponda".

La idea no ha sido bien recibida ni por el Partido Popular, principal grupo de la oposición en las Cortes aragonesas, ni por las dos plataformas ciudadanas más reivindicativas en la capital turolense, la Federación de Asociaciones Vecinales y Teruel Existe, cuyos representantes opinan que el Fite nació para financiar proyectos estratégicos que generen empleo en la provincia y no para costear infraestructuras que en el resto de Aragón se incluyen en los presupuestos ordinarios.

El presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, subraya que el Fondo de Inversiones "es para proyectos especiales y no puede utilizarlo el Gobierno aragonés para ahorrarse fondos propios y destinarlos después a Huesca o a Zaragoza". El líder popular en la provincia de Teruel critica que ya se esté gastando el Fite "en la modernización de los juzgados, en la reparación de carreteras autonómicas o en la creación de cuadrillas forestales", actuaciones que no tienen carácter estratégico.

"Si dejamos de invertir en iniciativas de desarrollo para Teruel, igual, pronto, ni necesitamos el hospital", dice Juste, quien afirma que el Gobierno aragonés debería empezar a destinar dinero a los hospitales de Teruel y Alcañiz ­–también ha tenido problemas en su tramitación– "ahora que dispone de 1.200 millones de euros más de los que había en 2015".

A juicio de la diputada popular en el Parlamento aragonés Carmen Susín, el expediente del hospital de Teruel está "paralizado"hasta ver si es posible su financiación con cargo al Fite. No obstante, fuentes de la DGA indicaron que el proyecto "sigue su tramitación".

Para el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, Pepe Polo, "las necesidades ordinarias deben financiarse con los presupuestos ordinarios y a esa categoría pertenecen los hospitales de Teruel y Alcañiz". "El Fite es un plus para una provincia que, al no poder acceder a unos fondos europeos, sale perjudicada y no puede levantarse; hay que utilizar bien ese dinero", agregó Polo, quien señaló que el hospital de Teruel se llevaría anualmente entre un 20% y un 25% del Fite, restándole una gran capacidad inversora a esta herramienta financiera.

"Se está usando para todo"

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe Manuel Gimeno denuncia que el Fite "se está usando para todo y, mientras, el dinero de la Comunidad Autónoma no llega a la provincia de Teruel". La coordinadora ciudadana está "hilvanando" la convocatoria de una protesta social, tanto por los problemas en la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz como por la falta de un tren moderno. Aunque las obras del centro hospitalario de la capital bajoaragonesa están en marcha desde hace unos días, Gimeno destacó que "ya nadie se cree nada" y que este nuevo impulso "no sirve para desmovilizar a la población".