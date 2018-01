El Instituto de Medicina Legal alerta del repunte de casos de ancianos que mueren solos en casa

A Primitivo Dolz lo echaron en falta sus amigos. Al fallar él, no sumaban cuatro para echar la partida de guiñote después de comer y fueron a buscarlo. Tocaron a su puerta pero no contestó. Preocupados, llamaron a la Guardia Civil, que al entrar en la vivienda halló su cadáver al pie de la escalera. Soltero y sin familia en el pueblo, vivía solo a sus 80 años y la tarde de antes, 31 de diciembre de 2017, se había caído hiriéndose mortalmente. Su fallecimiento ha sido un duro golpe para los 100 vecinos de Formiche Alto –a 15 kilómetros de Teruel–. Desconocedores del accidente de su paisano, celebraron con cava la Nochevieja en la plaza, a solo una calle de su casa, cuando él yacía en el suelo ya sin vida. No se han repuesto del disgusto.