Igor el ruso se muestra "desafiante" al negar su relación con los robos en los masicos de Albalate y Andorra

Norbert Feher, más conocido como Igor el ruso, compareció por videoconferencia ante el Juzgado número 1 de Alcañiz para declarar sobre los delitos perpretados contra la propiedad días antes de la doble tentativa de homicidio contra dos vecinos de Albalate del Arzobispo, que se produjeron el día 5 de diciembre, y los días posteriores, hasta el día del triple asesinato. La causa trata de depurar responsabilidades respecto a una decena de robos con fuerza en varios masicos de la zona de Albalate y Andorra, además de la muerte de un perro en una de esas viviendas.

Pese a que en un primer momento Feher se acogió a su derecho a no declarar, el asesino confeso de José Luis Iranzo y los dos Guardia Civiles, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, acabó contestando a las preguntas de la jueza. Lo hizo a través de videoconferencia, en italiano y mostrando una actitud desafiante y algo “pasota” y “chulesca”. “Estaba muy sonriente, como de cachondeo. La jueza incluso tuvo que llamarle en varias ocasiones la atención, porque no paraba de sonreir e interrumpir el proceso”, explicó David Pérez, abogado del dueño del perro que apareció muerto a finales de noviembre en uno de los masicos de la zona de Albalate. “Ha cambiado físicamente, ya no se le ve tan fuerte como en las imágenes que pudimos ver tras los asesinatos en los medios. La cárcel parece haberle pasado factura”, aseguró.

Pese a que Norbert Feher no reconoció ninguno de los delitos por los que se le juzga en este proceso, sí que hizo mención a lo ocurrido los días 5 y 14 de diciembre. “Debió de confundir los términos por los que estaba declarando. No reconoció los robos perpetrados en una decena de masicos y sin embargo mencionó los disparos realizados a “un viejo” y a los dos Guardia Civiles. Además, nombró la casa de campo del ganadero (José Luis Iranzo) en una ocasión”, indicó David Pérez.