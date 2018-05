La investigación del Mierasaurus, liderada por paleontólogos de Dinópolis, entre las 100 más leídas de 'Scientific Reports' en 2017

Entre los más de 24.000 trabajos de cualquier tipo de investigación científica publicados durante el 2017 en dicha revista, la investigación del nuevo dinosaurio Mierasaurus (dedicado por los paleontólogos de Dinópolis al cartógrafo cántabro Bernardo de Miera y Pacheco) se sitúa entre las 100 primeras por su número de visitas y de descargas. E

ste artículo, que identificó por primera vez en el continente americano a dinosaurios del grupo de Turiasaurus –el gigante de Riodeva– y propuso cómo llegaron hasta allí, ha causado impacto entre los científicos, según los datos relativos a las publicaciones de la revista 'Scientific Reports' proporcionados por el Grupo Nature

Los artículos publicados en esta revista pueden descargarse gratuitamente y se puede acceder a el artículo "Descendants of the Jurassic turiasaurs from Iberia found refuge in the Early Cretaceous of western USA" (Descendientes de los turiasaurios del Jurásico de Iberia encuentran refugio en el Cretácico Temprano del oeste de Estados Unidos).