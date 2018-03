Un vecino de Cantavieja fallece al precipitarse por un peñasco

Un vecino de Cantavieja de 68 años que respondía a las iniciales A. C. ha fallecido en la tarde de este viernes al precipitarse accidentalmente por el cortado rocoso que bordea parte del monumental casco urbano. La caída, de unos 30 metros de desnivel, se produjo cuando el hombre paseaba acompañado de varios perros por un lugar que frecuentaba al estar situado cerca de su vivienda habitual.

El trágico accidente, del que no hubo testigos, se produjo en torno a las 14.30, pero no fue detectado hasta un tiempo más tarde cuando un hijo de la víctima, inquieto porque no regresaba a casa, se dirigió al lugar que frecuentaba su padre y descubrió lo ocurrido.

Desde la Guardia Civil, informaron de que el motivo de la caída pudo ser un resbalón o que el vecino se enredara con los perros con los que paseaba y perdiera el equilibrio. Fue un episodio de "mala suerte", añadió la misma fuente.