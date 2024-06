Este es el perfil de los montañeros que suben al Aneto, y no todos logran hacer cima

Llega el mes de junio y con él la temporada alta en la ascensión al techo de los Pirineos. En esta época coinciden en el Aneto los esquiadores de montaña, que esta primavera pueden disfrutar todavía de mucha nieve, con los primeros que suben sin esquís. Los fines de semana ya se ven las imágenes de colas en la antecima, en el famoso paso de Mahoma.

Coincidiendo con estas fechas de alta frecuentación, la campaña Montaña Segura de Aragón ha difundido los resultados de una encuesta que realizó entre junio y octubre del 2023 para conocer el perfil de los usuarios de la ruta. Por primera vez era un sondeo virtual, y contó con más de 500 participantes. Anteriormente se realizaba sobre el terreno, en el Portillón Superior, pero el peligro del glaciar desaconsejaba esta ruta y al diversificarse los itinerarios se hacía más difícil entrevistar a los montañeros.

El Aneto es una de las ascensiones que más visitantes concentra durante el verano por ser el tresmil más alto del Pirineo, con 3.404 metros. Es un reclamo turístico pero también un punto negro, destaca la campaña financiada por el Gobierno de Aragón, la Obra Social de Ibercaja, la Federación Aragonesa de Montañismo y Aramón.

Según los resultados de la encuesta, llegan a la cima el 95% de las personas que hacen la ruta. El miedo es subjetivo también en la montaña y el paso de Mahoma resulta uno de los puntos que más respeto produce. "El porcentaje de la gente que llega es muy alto, pero no lo hacen todos", comenta la coordinadora de Montaña Segura, Marta Ferrer. Esta pregunta no se había podido incorporar a sondeos anteriores, ya que las entrevistas se realizaban en el ascenso, sin conocer el final de la jornada.

Además, revela que el 70% optaron por la ruta norte (Besurta o Renclusa). Un 49% recorrieron la ruta del Ibón del Salterillo, aconsejada para evitar el hielo del glaciar, que cada vez emerge antes en verano, y un 9% realizaron la ascensión por alguna vía de escalada, un aspecto bastante desconocido de la gran cima que revela que no todo el mundo llega caminando. Cabe mencionar que en 2023 hubo dos fallecidos en este macizo realizando la actividad.

También se preguntó por la franja horaria de la ascensión. Casi ocho de cada diez la iniciaron antes de las 7.00 y la acabaron antes de las 18.00. Mayoritariamente son grupos de dos personas (32%) o de más de tres, pero lo que más sorprende es que un 14% la acometen en solitario, y solo un 8% van guía profesional.

Por edades, un alto porcentaje de los que ha contestado a la encuesta son hombres (76%) de entre 18 y 50 años (79%). Predomina los de procedencia catalana (21%), seguida de aragoneses (16%), vascos y navarros.

El estudio tiene en cuenta no solo la preparación sino también el material: si llevan o no mochila, mapas, sistemas de orientación y la ropa y el calzado. Predomina la bota de montaña (83%) en una ruta tan exigente, pero también hay quien la hace en zapatillas de trail (17%), pese a no estar recomendadas. Un 93% lleva pantalón largo y un 86%, crampones y bastones, pero solo el 76% añade el piolet al equipo técnico personal, y un 63% porta casco.

También se analiza la experiencia en montaña. Siete de cada diez acumulan más de 6 años de experiencia y el 66% asegura haber ascendido más de 6 tresmiles.

"En general llevan buen material", afirma Marta Ferrer, aunque destaca que todavía llega a la cima gente que calza zapatillas de trail. Uno de los puntos de interés ha sido conocer el bagaje de estos montañeros y su aprendizaje. "La gente aprende sobre todo por su cuenta y con amigos", dice.

Todavía no hay calendario, pero Montaña Segura repetirá un año más el ciclo de conferencias para ascender al Aneto de manera segura entre mediados de julio y mediados de agosto. Quienes acudan a la charla en el Palacio de los Condes de Ribagorza de Benasque quizá se puedan fotografiar allí con la cruz del Aneto. El emblema bajó de la cima para su reparación y se exhibe estos días en ese edificio, hasta que las condiciones permitan volver a llevarla en helicóptero para inmortalizar la ascensión a los 3.402 metros.

En los últimos años la subida al techo de los Pirineo se ha complicado por las condiciones del glaciar, en el que emerge el hielo cada vez más pronto en verano. Los Grupos de Rescate en Montaña de la Guardia Civil y los guías lanzaron una campaña recomendando evitar la ruta por el Portillón Superior y tomar vías alternativas que pasan por el ibón de Salterillo.