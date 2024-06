Hallan vivo a Lleó, el perro que llevaba 16 días perdido en el Pirineo: "Es un final mágico"

Miriam García y Olmo Uscanga, una pareja de Madrid, habían perdido casi la esperanza de encontrar con vida su perro Lleó, un samoyedo blanco de tres años de edad que se perdió el pasado 25 de mayo cuando subían al pico Bisaurín (Aragüés del Puerto) para participar en un homenaje póstumo a Javier Braojos, un policía de 47 años amigo suyo que murió a principios de mayo en un accidente de barranquismo en Yésero.

Sin embargo, 16 días después de extraviarse y de no haber encontrado ningún rastro de él pese a una intensa búsqueda en la que han participado por tierra y aire montañeros, efectivos de la Guardia Civil, vecinos de los pueblos de la zona, etc., este lunes ha sido encontrado sano y salvo.

Como ha explicado Miriam todavía emocionada por este final feliz, Lleó ha aparecido muy cerca del mismo punto donde se perdió su pista el pasado 25 de mayo, sobre las 11.00, después de que saliera detrás de un sarrio en un descuido. Y ha sido precisamente la novia del policía fallecido en accidente de barranquismo quien lo ha encontrado.

Sandra había subido este lunes al Bisaurín para recordar a su pareja visitando de nuevo la placa de homenaje que le colocaron sus familiares y amigos hace 16 días. Y cuando llevaba 40 minutos andando desde el refugio de Lizara se ha topado con un perro blanco y lo ha reconocido. "Lleó se ha puesto a ladrarle al principio, algo muy raro porque es muy sociable con la gente. Y cuando le ha llamado por su nombre por segunda vez, se ha acercado a ella tan contento moviendo la cola", ha relatado Miriam, quien no se explica cómo nadie hasta este lunes le había visto en una ruta de montaña tan transitada.

Sandra ha conducido a Lleó hasta el refugio de Lizara, donde le han dado algo de comida, y ha avisado de inmediato a Miriam a través de un grupo común de wasap mandándole una foto con él y un mensaje que decía "Mi Javi -su novio fallecido- me lo ha traído". "Aún no nos lo creemos, ha sido un final totalmente mágico porque no es normal lo que ha pasado", ha admitido Miriam.

Este martes, se lo llevará a San Sebastián, donde reside habitualmente, y le pasará una revisión en un veterinario. "Habrá perdido peso en estos días, pero parece que tiene buena cara y no tiene ninguna herida", señala aliviada Miriam. Ahora ya solo están pendientes de ir a recogerlo.

Lleó, descansando en el coche de Sandra después de encontrarlo sano y salvo en el Bisaurín tras 16 días desaparecido. M. G.

Miriam y Olmo tenían puesta su última esperanza en una nueva búsqueda que iban a realizar este próximo fin de semana en la zona del Bisaurín con una cámara de visión nocturna o otra de detección de movimiento ya que un etólogo -científico que estudia el comportamiento de los animales en su hábitat natural- se había puesto en contacto con ellos para asegurarles que este tipo de perros eran capaces de sobrevivir muchos días en un entorno hostil como este. "Nos dijo que cuando un animal así se pone en modo supervivencia ya no es tan alegre ni confiado sino que estaría escondido protegiéndose en la oscuridad de la madrugada o las luces del amanecer", indica.

Por último, insiste en agradecer la amplia difusión que tuvo el mensaje sobre la pérdida de Lleó y la implicación de protectoras, ayuntamientos, cámpines, albergues, alojamientos rurales, restaurantes...