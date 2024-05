El presidente del TSJA, Manuel Bellido, en Barbastro: "Lo más importante es dar solución a la falta de funcionarios interinos"

Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha demandado más personal para agilizar la resolución de casos y ante el aumento de los litigios civiles en los preámbulos de las primeras jornadas sobre digitalización en la Administración judicial que se desarrollan en la UNED de Barbastro y que han inaugurado el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y el vicepresidente Primero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia de la DGA, Alejandro Nolasco.

“En este momento lo más importante es dar solución al problema de la falta de funcionarios interinos. Muchos juzgados se encuentran necesitados de cubrir plazas de interinos que no se están cubriendo y que están generando problemas para el buen funcionamiento de los tribunales de Aragón. La falta de funcionarios hace que los procedimientos se tramiten de manera más lenta y eso es un grave problema”, ha señalado.

Aumento de litigios

También ha reivindicado el presidente de los magistrados aragoneses “adaptar el número de órganos judiciales y de jueces para poder atender al incremento de litigiosidad que se está produciendo”. En ese sentido el juez Bellido ha pedido que se acometa ya “una reforma de la organización judicial que llevamos muchos años pidiendo. Ha habido varios proyectos del Ministerio de Justicia pero ninguno ha llegado a buen término como el de los tribunales de instancia”.

Según ha relatado el presidente del TSJA cada vez se presentan más demandas por contratos, hipotecas, productos bancarios, y otros asuntos relacionados con el derecho de los consumidores …que están ocasionando “que los juzgados que tradicionalmente han funcionado bien no den abasto. No es un problema de Aragón, si no nacional”.

Sobre la agrupación de partidos judiciales para poder facilitar las guardias, cada cinco semanas, permite garantizar la presencia de un juez los fines de semana y propiciar que los “jueces jóvenes puedan quedarse en el destino más tiempo”.

El primero de los seis cursos que se van a desarrollar en la Comunidad Autónoma dirigidos a jueces reúne en Barbastro a una veintena de magistrados para buscan ser un marco de reflexión sobre las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, desde una perspectiva práctica, y analizar los problemas que puedan suscitar el uso de las herramientas digitales, así como las modificaciones en las normas procesales que se habrán de abordar. El magistrado Bellido considera que Aragón está a la cabeza de España en desarrollo tecnológico. “La implantación del expediente judicial en Aragón ya lleva años y compartimos con otras comunidades un buen sistema que vamos desarrollando porque en informática y el ámbito digital no se puedo uno estancar. En cursos como este analizamos que se adapte a las nuevas necesidades”.

Inauguración curso sobre digitalización en la justicia aragonesa J. L. P.

El vicepresidente Alejandro Nolasco, que ha estado acompañado por la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, ha expresado que la administración de justicia "no es ajena a la revolución tecnológica", por lo que el Gobierno de Aragón está implementando medidas para agilizar los trámites y reducir la burocracia. Ha mencionado la puesta en funcionamiento del textualizador para la transcripción en las salas de vista, la apertura de la sede judicial electrónica a los ciudadanos (que se produjo el pasado 15 de enero del presente año) y ha recordado que para el final de este año "cualquier aragonés tendrá acceso a DICIREG (registro civil electrónico)". "Servirá para tramitar los expedientes por medios electrónicos, se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al registro y se posibilitará el acceso telemático mediante la identificación electrónica a la ciudadanía", ha detallado.

Del mismo modo, ha transmitido que AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), entidad que depende del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, ha logrado "ampliar el alcance de su certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) a la categoría Alta". Nolasco ha transmitido a los jueces que junto a la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, van a seguir "recorriendo" todos los partidos judiciales de la comunidad autónoma aragonesa, para "conocer de primera mano las necesidades de los jueces, fiscales, LAJ, auxiliares, tramitadores y gestores procesales".

El vicepresidente primero y consejero de Justicia se ha referido igualmente a "un principio básico para nuestra democracia como es el de la independencia judicial". Ha remitido al artículo 117 de la Constitución Española, aseverando que "la independencia judicial es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho y del orden constitucional".

Ha recordado que "ningún gobernante puede aplicar medidas que vulneren la división de poderes y supongan una intromisión en las competencias del poder judicial", porque "nadie está por encima de la ley". "Sólo así se harán efectivas las libertades y la igualdad entre los aragoneses y el resto de españoles", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Barbastro, considera necesarios cursos como este “ante el avance a pasos agigantados del mundo digital y al que tenemos que adaptarnos. Que Barbastro acoja este encuentro de jueces es satisfactorio. Llevan varios años viniendo a la UNED a celebrar sus jornadas, un centro que es referencia en lo tecnológico en toda España”.