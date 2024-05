Enrique Serrano: "La huella cultural de los glaciares perdurará cuando desaparezcan"

¿Somos demasiado alarmistas con el cambio climático? ¿Desaparecerán los glaciares?Los nuestros, los del Pirineo, seguro. Puede que mi generación no lo vea, pero creo que más allá de 2050, que es muy poco tiempo, sí lo verán. Los glaciares nos dan la clave, nos dicen que algo pasa y que es grave porque es muy rápido. Son un sensor muy bueno. Que desaparezcan en el Pirineo no es una catástrofe tan grande desde el punto de vista ecológico como sí lo serán las consecuencias que el cambio climático tendrá para las sociedades humanas…

Si miro a un glaciar veo hielo. ¿Qué ve un geógrafo especializado en su estudio?Para empezar, no es un bloque de hielo inerte. No está vivo porque no es biológico, pero se mueve, avanza aunque pierda masa. Veo un elemento con un proceso de erosión, de transporte, que refleja lo que pasa en el clima y responde a ello. Y nos preguntamos ¿cómo responde, a qué velocidad pierde o gana masa y por qué? En el Pirineo no, pero en otros lugares tienen un significado importante para las sociedades que viven por debajo de ellos.

Eso es lo que cuenta en su libro ‘La cultura de los glaciares’.Además de estudiarlos desde un punto de vista glaciológico y geomorfológico he acumulado lecturas, fotos y objetos sobre ellos. Decidí ordenarlo todo para reflejar que hay un armazón cultural sobre estos elementos de la alta montaña: arte, aventura, un alpinismo especializado, cartografía, fotografía. Esta huella perdurará cuando estos desaparezcan.