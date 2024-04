El granizo daña viñedos del Somontano: "Habrá parcelas con el 100% de pérdidas"

Las fuertes lluvias que han caído este sábado en muchas zonas de la provincia de Huesca, dejando hasta 150 litros en zonas de alta montaña como el macizo de Monte Perdido, han descargado también en forma de granizo en algunas localidades.

Una de las zonas más afectadas por el pedrisco ha sido la comarca del Somontano, dañando además viñedos de la Denominación de Origen. Según ha explicado Óscar Torres, técnico del Consejo Regulador, dos tormentas casi seguidas han barrido una franja comprendida por los municipios de Castillazuelo, Pozán de Vero, Salas Bajas, Salas Bajas, Hoz de Barbastro y Coscojuela de Fantova. En total, se han recogido 56 litros entre las dos tandas que han durado entre 20 o 25 minutos.

De momento, se desconocen el alcance total de los daños y las hectáreas afectadas ya que el mal estado de los caminos ha impedido poder realizar una primera valoración in situ de todas las parcelas. "No obstante, se notará seguro en la merma de cantidad a la hora de vendimiar", ha lamentado. Y es que asegura que la uva que se ha perdido ya no vuelve a salir. "Habrá parcelas probablemente con el 100% de pérdidas y otras con menos", ha aventurado.

Por ello, crees que hasta el martes o miércoles de esta próximas semana los agricultores no podrán concretar las afecciones. El seguro se hará cargo de todas aquellas parcelas que estén aseguradas.

Actualmente, las ramas de las cepas o sarmientos tienen ya unos 20 o 30 cm de longitud aunque todavía no están en floración. "Las yemas que han resultado tocadas volverá a brotar vegetación pero uvas ya no saldrán", asegura.

Las estaciones meteorológicas de la comarca de Sobrarbe han registrado las mayores acumulaciones. Aparte del récord de Monte Perdido, se han recogido más de 100 litros en San Juan de Plan, 90 en Plan y más de 70 en muchos puntos.