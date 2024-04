"Yo no me veo capaz de ver a 50 pacientes en una mañana sin cometer ni un solo fallo"

El cierre del centro de salud Santo Grial por deficiencias estructurales; la propuesta de trasladar las Urgencias de Pirineos al Hospital Provincial de 17.00 a 20.00 y concentrarlas a partir de entonces al San Jorge; y la derivación de las operaciones vasculares a Zaragoza por la falta de cirujanos. Estas tres recientes noticias han generado inquietud en gran parte de la sociedad oscense, como quedó patente este miércoles en la mesa redonda sobre la sanidad pública organizada por Cambiar Huesca-IU, con la participación de profesionales sanitarios y representantes sociales.

Ana Tarongi, médica de familia en la zona de salud de Ayerbe, criticó el "chantaje emocional" al que les somete la administración con la excusa del código deontológico "porque se sobreabusa de nosotros y eso genera una sobrecarga profesional". A este respecto, aseguró que "yo no me veo capaz de ver a 50 pacientes en una mañana sin que se me haya pasado algo por alto o sin cometer un fallo, algo que no puedo hacer porque tratamos con vidas humanas", destacó. Una situación que, a su juicio, desmotiva a los mir para elegir esta especialidad en las zonas rurales y la prueba es que "ni Barbastro ni Alcañiz han cubierto ninguna plaza de médico de familia ahora", resaltó.

En su opinión, "los argumentos de la administración de 'reorganizar el mapa sanitario para mejorar la calidad asistencial' son solo un eufemismo para recortar y quitar médicos de los pueblos para concentrarlos en Huesca y quitar especialistas de Huesca para concentrarlos en Zaragoza". Por último, puso como ejemplo de la falta de medios en las zonas rurales que "he tenido que mandar al Hospital San Jorge de Huesca a una persona con un ictus en el asiento trasero de un todoterreno porque no había ambulancia".

Mientras, Sara Betrán, enfermera de Urgencias del centro de salud Pirineos, advirtió de las consecuencias negativas que podría tener el traslado del PAC al Provincial y la derivación posterior al San Jorge porque, según ella, saturará aún más el hospital. Admitió, además, que la situación actual en la plantilla es "tensa" a la espera de si se confirman o no esos planes.

Por su parte, Carlos Montero, médico de Familia del centro de salud del Perpetuo Socorro, denunció el constante proceso de "privatización" de la sanidad pública y también las largas listas de espera tanto en la atención primaria como en las consultas especializadas.

Debate sobre la sanidad pública organizado en la sede de Cambiar Huesca-IU. Rubén Darío Núñez

También tuvo voz el colectivo del transporte sanitario urgente, que lleva casi año y medio de huelga. Augusto García, delegado de CGT, denunció las "pésimas" condiciones de trabajo de las guardias de 24 horas que les ofrece la actual concesionaria, Ambulancias Tenorio, "lo cual retrasa también los tiempos de salida poniendo en peligro la salud de las personas", avisó; y los sueldos que en muchos casos no llegan ni al salario mínimo por la falta de convenio. Además, lamentó que "en pandemia éramos imprescindibles para la gente, pero luego nos han abandonado".

Javier Moreno, representante de las asociaciones vecinales de Huesca en el Consejo de Salud de Aragón, reconoció las mejoras en infraestructuras de los últimos años como las Urgencias, la resonancia magnética o el acelerador lineal para la radioterapia en San Jorge, además de las obras de los centros de salud de Los Olivos y del Perpetuo Socorro. Sin embargo, preguntó "¿Quién va a pilotar todo esto?", en referencia a la falta de profesionales sanitarios que, a su juicio, es el principal problema del sistema. Y acusó a la actual administración sanitario de "desidia y dejadez para organizar".

Por último, desde la Asociación Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Isabel Montserrat también alertó del incremento de privatizaciones "y no solo con gobiernos de derechas" y del grave problema de las listas de espera "no solo para operarse sino en todo el proceso previo para llegar a la consulta de un especialistas". Por todo ello, apeló a recuperar la lucha "para salvar la atención primaria".

Cambiar Huesca-IU espera que esta jornada sirva como germen para la creación una Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Huesca porque "ha llegado el momento de decir basta al desmantelamiento del servicio público de salud en Huesca", subrayan.