La escuela de Caneto vuelve a provocar un tenso debate en las Cortes: "Resuelvan las deficiencias"

La escuela de Caneto ha vuelto a ser motivo de un cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en las Cortes de Aragón, a raíz de la comparecencia de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades a petición del PSOE. Claudia Pérez Forniés, una vez más, ha culpado de la situación al anterior gobierno justificando el cierre del centro por las deficiencias que arrastraba. Mientras, la izquierda le ha reprochado hacer perpetrado "el mayor ataque" que se conoce a la escuela rural y ha sacado a relucir el último auto judicial del TSJA en contra del departamento que obliga a mantener abierto el centro. Según los jueces, el esfuerzo para subsanar los desperfectos lo han hecho las familias pero hay inversiones que exceden de su competencia y corresponden a la administración autonómica.

Al término de su última intervención, Pérez Forniés ha asegurado que el problema "se va a solucionar pronto", y de hecho ya está en contacto con el alcalde de La Fueva y otras administraciones, sin concretar más. La consejera mantuvo una reunión el lunes con el alcalde del municipio del que depende Caneto, Jesús Solano, casi seis meses después de decretar el cierre de las aulas. "Nos llamaron ellos y se están buscando soluciones", ha asegurado este, empezando por la calificación del suelo. "Por lo menos ahora tenemos abierta una comunicación", dice, aunque sin calendario concreto.

El anuncio de la consejera son "palabras vacías", a juicio del portavoz de las familias, Eduard Juvert. Solo tienen constancia de la reunión del lunes. "Con nosotros nadie ha hablado. En noviembre ya dijo Educación que se iba a solucionar. Cuando veamos que hacen las obras nos lo creeremos", ha comentado.

En el centro donde estudian los 21 niños de Caneto se han invertido hasta ahora 1.000 euros, pagados a escote por las familias, para la colocación de bandas antideslizantes en los suelos exteriores o chapas protectoras en las estufas de leña, "además de muchas horas de trabajo y disgustos".

La consejera ha repetido en las Cortes los mismos argumentos ofrecidos en su primera comparecencia en noviembre de 2023 para justificar el cierre (revocado por el TSJA en enero de forma cautelar), las deficiencias que arrastraba la escuela desde 2019, y dijo estar a la espera de la sentencia final, "lo que no impide que sigamos trabajando para resolver un problema que ustedes no quisieron o no supieron resolver", reprochó al PSOE.

El diputado socialista Ignacio Urquizu le recordó que han pasado 166 días y no ha hecho nada, ni siquiera visitar la escuela. Ha criticado a Pérez Forniés por enrocarse en su postura, por buscar soluciones para escuelas de Zaragoza pero no para Caneto y por tomar una decisión política "muy drástica", cuando "hay centros en Zaragoza que han estado 20 años para solucionar las dificultades y nadie los ha cerrado". "Han creado incertidumbre en las escuelas rurales, que ahora no saben si un campo es un buen sitio para el recreo, pero estos colegios son distintos a Puerto Venecia o Valdespartera", ha señalado desde la tribunal.

"Resuelva las deficiencias. La reparación no va aponer en entredicho la estabilidad presupuestaria", ha ironizado el diputado del PAR Alberto Izquierdo. Álvaro Sanz, de IU, le ha reprochado que tengan que ser los padres quienes afronten las obras cuando debe ser la administración la que garantice el derecho a la educación. Y Andoni Corrales, de Podemos, ha insistido en que los tribunales "ya le han sacado las vergüenzas dos veces".

También Aragón Teruel Existe espera una solución definitiva y "más celeridad y más sensibilidad", porque el auto es muy claro y "deja la pelota en su tejado", en palabras del diputado Joaquín Moreno. E Isabel Lasobras, de CHA, cree que Pérez Forniés "debe pedir perdón a las familias, que de un día para otro se vieron sin escuela".

El diputado de Vox Fermín Civiac ha dado su apoyo al Gobierno "para solucionar las deficiencias, porque el derecho de los niños es superior a cualquier otra consideración". Y la diputada del PP Susana Gaspar ha recordado que es un problema heredado y habrá que esperar a la sentencia.

Tras la comparecencia, el pleno ha debatido una proposición no de ley de Podemos sobre la reapertura de la escuela, que ha sido rechazada en la mayor parte de los puntos.