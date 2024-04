La Correría de Huesca se convierte en la calle Sierpes de Sevilla al colocar velas de sombra

Hacía unos años que tres comercios de la calle Ramiro el Monje de Huesca, conocida popularmente como la Correría, buscaban cómo solucionar la insolación que sufrían por las mañanas al no tener enfrente construcción alguna, ya que el edificio donde estaba la conocida pastelería Vilas se derribó hace 22 años y el solar, que hace esquina con el Coso Bajo, continúa vacío.

Después de las altas temperaturas registradas el verano pasado y con las que se anuncian para este las tres tiendas más expuestas(Cay Ville Moda, Lencería Oliván y Ararás Sombrería) decidieron proponer al resto de comercios abiertos aquí la conveniencia de colocar unos toldos de pared a pared de la calle para combatir el sol y, de paso, animar a los oscenses a realizar sus compras con un ambiente refrescante.

Este miércoles se han colocado las velas de sombra que, al más puro estilo de la calle Sierpes de Sevilla, alivian el calentamiento de las fachadas y la calle y protegen a los paseantes. Once establecimientos han colaborado en la adquisición de las alrededor de 25 lonas, ha indicado Javier Mate, dueño de la sombrerería y encargado de encontrarlas "a un precio asequible". Él era el único que había instalado un pequeño toldo en su puerta para paliar el efecto del sol, pero no era suficiente. La achura de la calle, de poco más de tres metros, no permite telas de grandes dimensiones.

El comercio de la Correría, una de las calles que da acceso al centro histórico de Huesca, se ha caracterizado siempre por su interés en animar este tramo para atraer a los compradores: flores, banderas de la SD Huesca, escobas vestidas de peñistas... "Esperamos que estas velas de sombra tengan también un efecto llamada y la gente se acerque para verlas y comprobar que se está más fresco", indica Mate. "Muchos preguntan que si las hemos colocado para una fiesta", comenta.

Las lonas estarán colocadas hasta las fiestas de San Lorenzo, que se celebran del 9 al 15 de agosto. "Tenemos que retirarlas para facilitar el paso de la procesión del día 10, como hemos siempre con el resto de adornos", explica el comerciante.