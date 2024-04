Admitida a trámite la demanda del PSOE de Tamarite por no convocar plenos ordinarios

El Ayuntamiento de Tamarite de Litera deberá explicar a la justicia la razón por la que no se ha convocado ningún pleno ordinario desde la constitución de la nueva corporación municipal, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca haya admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE local al entender que este hecho "vulnera los derechos fundamentales".

Así lo ha indicado el portavoz socialista en el consistorio literano, Ángel Almuzara, quien ha explicado que esta resolución "confirma, cuando menos, que la actuación de la alcaldesa -Sandra González- es irregular, además de la parálisis completa del Ayuntamiento, que no plantea ni proyectos nuevos ni se acaban de ejecutar los que estaban en marcha".

Almuzara ha recordado que la periodicidad de los plenos ordinarios se fijó en julio del año pasado, y "ya en noviembre le instamos a que cumpliera ese acuerdo, una petición que hemos reiterado en diversas ocasiones sin que hayamos obtenido respuesta y por lo que nos vimos obligados de acudir a la justicia".

La alcaldesa, ha opinado el socialista, "está entorpeciendo nuestra labor de control al gobierno como partido de la oposición", ya que "no solo no convoca plenos ordinarios, sino que tampoco responde a nuestras peticiones de información".

Según Almuzara, González "tiene unas obligaciones como alcaldesa que no está cumpliendo, y la admisión a trámite de nuestra demanda es una llamada de atención que no debería obviar".

Tras casi un año en el gobierno municipal, "ha quedado claro que el PP no tiene ningún interés por el progreso de nuestro municipio. No hay preocupación por sus vecinos, no hay interés por el día a día y por los problemas y necesidades de Tamarite, Algayón y La Melusa", ha lamentado el socialista.