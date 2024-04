Vecinos de Monegros suman ya 37 domingos exigiendo la mejora del tren convencional

Un domingo más y ya van 36, la plataforma Monegros no pierdas tu tren ha vuelto a concentrarse en la estación de Grañén para reclamar a las instituciones el restablecimiento del servicio entre Binéfar y Lérida y la ampliación de uno de los regionales Zaragoza-Lérida por Monegros hasta Barcelona, fusionándolo con otro regional que sale de la capital leridana hacia la condal.

Raúl Rivarés, portavoz del colectivo, ha expresado su "preocupación" por unas recientes declaraciones de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón advirtiendo de que no solo no iban a volver a poner en servicio el tren Binéfar-Lérida, si no que incluso abrían la posibilidad a que el servicio Zaragoza-Binéfar pagado por la DGA se ofreciera por medio de autobús debido a su "elevado coste".

En este sentido, recuerdan que la plataforma cuestionó en su día cómo calculaban esos costes económicos "desde el momento que los trenes van sin revisor porque entonces no se sabe el número de usuarios que van".

Rivarés se felicita de que al día siguiente el consejero de Fomento salió al paso "para calmar las aguas y desechar esa idea". En cualquier caso, asegura que se mantendrán vigilantes por si es un “aviso a navegantes”.

Por otro lado, la plataforma ha vuelto a denunciar el gasto extra que tiene que asumir Renfe por el hecho de que los maquinistas y revisores tengan que ir de Binéfar a Lérida en taxi y de Lérida a Zaragoza en AVE para regresar al mediodía, y del guardia de seguridad que tienen que contratar para custodiar el tren en Binéfar toda la mañana. "Esto no tiene nombre, pero parece ser que a todo el mundo que se lo hemos dicho como que les da igual", critica Rivarés.

Finalmente, desde la plataforma recuerdan que siguen esperando una reunión con Delegación del Gobierno de Aragón y un alto representante del Ministerio de Transportes.