Expectación en Fraga por la crecida del Cinca, que pasa sin causar daños

El paso del temporal Nelson ha provocado importantes incrementos de caudal en varios ríos de Aragón, entre ellos el Cinca. La crecida ha llegado este domingo a Fraga sin causar daños importantes, aunque han quedado anegadas las zonas inundables. Desde la riada de 2013, con las históricas inundaciones en el Pirineo, no se producía una avenida tan importante.

Los servicios de Protección Civil y la Policía Local han estado toda la noche atentos y por la mañana numerosos curiosos se han acercado a ver la subida del nivel del agua, que en unas horas ha pasado de una altura de 1,5 metros a 3,5.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que en Aragón, esta pasada noche y durante la madrugada han llegado al máximo nivel los ríos Gállego a su paso por Zuera, Peñaflor y Zaragoza; el río Cinca, a su paso por Fraga y su afluente el Alcanadre en Ballobar; y el río Mesa en Jaraba, encontrándose todos sus caudales ya en descenso.

En la cuenca del Cinca la tendencia es ahora mismo a la baja en los aforos de este río en Fraga y su afluente, el Alcanadre, en Ballobar. Las puntas de las crecidas se han producido a las diez de la mañana con 507 metros cúbicos por segundo en Fraga, multiplicando por seis el caudal en un día. La avenida sí ha provocado que el azud, el parque fluvial y la badina de pescadores quedaran anegadas, algo normal cuando sube el nivel.

"Esta noche me ha llamado el 112 y me ha dicho que se esperaba una punta en torno a 600 metros cúbicos por segundo", ha explicado el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, aunque finalmente se ha quedado por debajo. Con esta cantidad no se prevén problemas graves, ya que las defensas aguantan hasta los 950. "No se ha tenido que hacer un bando para advertir a la gente que tiene propiedades y granjas en la zona inundable".

Cerca del nivel de la riada de 2013

En 2018 las fuertes lluvias provocaron importantes aumentos de caudal en todos los ríos del Pirineo y llegaron a municipios como Fraga, Osso de Cinca o Zaidín anegando campos de cultivo, caminos rurales y zonas recreativas situadas en las inmediaciones del río, pero a su paso por Fraga se quedó en 444 metros cúbicos por segundo, por debajo de lo alcanzando en este episodio.

Los vecinos recordaban hoy la riada de junio de 2013, que coincidió con las inundaciones en el Pirineo, sobre todo en Benasque, pero sin consecuencias graves en Fraga. "Entonces llegamos a 1.050 metros cúbicos por segundo, pero hoy el río está más sucio y no podía aguantar", señala el alcalde, que destaca el papel que han jugado los embalses para retener la crecida, aunque lamenta que el agua se haya ido por las compuertas de fondo y acabe en el mar.

Los embalses de Mediano y El Grado, en la cabecera del Cinca, han podido laminar la avenida, a pesar de que están desembalsando desde el jueves. Este domingo se encuentran al 99,2% en ambos casos y las presas siguen soltando agua.

Las fuertes precipitaciones por la borrasca Nelson del viernes en la cabecera, con hasta 193 litros por metro cuadrado en el valle de Pineta, explican el episodio en el Cinca. El tiempo dio una tregua el sábado pero este domingo ha vuelto a llover. En la estación de Monte Perdido, en ese valle, ya habían caído al mediodía de hoy 54 litros por metro cuadrado.