'La Pasión' de Huesca: una experiencia que se vive en el escenario y se admira en la butaca

Empezó hace 77 años. Un pequeño grupo de profesores y alumnos, con barbas postizas componían sobre el escenario del colegio unas escenas fijas, una especie de postales llamadas cuadros plásticos. Con el tiempo empezaron a declamar algunos textos de los Evangelios y, poco a poco, la representación de ‘La Pasión’ de los Salesianos se convirtió en el prólogo de la Semana Santa de Huesca.

Aquellas secuencias sin movimiento se han transformado en una obra de tres actos en la cual participan cerca de 200 personas, con una duración de tres horas, más de 300 espectadores por sesión y un importante montaje de iluminación y sonido. Txiki Ferrer, uno de los directores de escena (que además interpreta a Pilatos), señala que se trata de "un espectáculo de gran formato que va más allá de lo que es el mensaje religioso".

‘La Pasión’ refleja, además, un trabajo de equipo y voluntario. En ella participan actores y actrices aficionados desde los dos a los 80 años. Como en el teatro, hay auténticas sagas, familias que durante estas fechas mantienen su compromiso con las seis representaciones que se realizan. Los papeles van cambiado según se crece en edad.

La obra narra la vida pública de Jesús y el proceso de condena y muerte. Laura Ayerbe

La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca se encarga de la organización. Los ensayos de ‘La Pasión’ comienzan hacia la Navidad, pero las primeras reuniones de los directores (son varios) tienen lugar a principios del curso escolar para determinar los cambios y las novedades que se incorporan cada temporada.

Ferrer apunta que el objetivo es «ir hacia una profesionalización cada vez mayor». "Que el público no venga solo por una cuestión de fe, sino también para ver un espectáculo teatral que le deje impresionado". Esta es la retroalimentación que reciben: "La gente que ha venido por primera vez se lleva una sorpresa muy grata porque no piensan que van a ver lo que ven". Detrás de ello hay un ingente trabajo, ya que además de los actores y los directores existen diferentes equipos para ocuparse de las labores técnicas, el vestuario, las redes sociales, comunicación y la página web, la sala, la venta de entradas en taquilla y ‘online’… Todo, de manera altruista.

El dinero que se recauda cada año se destina a mejorar la representación, porque aquí no hay subvenciones ni otros ingresos. Esta vez se ha realizado una importante inversión en la luminotecnia, el ciclorama (todo led) y en una nueva mesa de luces. Con estos elementos se crean paisajes y ambientes en el fondo del escenario y, al mismo tiempo, se consigue un rápido cambio de decorados. ‘La Pasión’ tiene 30 cuadros agrupados en tres actos. En el primero se narra la vida pública de Jesús y en el segundo y tercero, el proceso de condena y muerte.

El cambio más significativo de esta temporada es el del protagonista. Después de varios años, Javier Machuca ha cedido el testigo a Pablo Baltasar, que se turna con Jorge Cored (uno actúa los sábados y otro los domingos). Interpretar este papel es una aspiración y una responsabilidad, ya que sobre él recae todo el peso de este drama sacro.

Participan actores aficionados de todas las edades. Laura Ayerbe

Esperando el momento.

Jorge Cored hace de Jesús desde 2016. "Yo actuaba en otros papeles y estaba ahí pensado que quizás podía llegar el momento y cuando me lo propusieron, automáticamente dije que sí. Fue un regalo que me hicieron", explica, insistiendo en que no se trata de que tú quieras hacerlo "sino de que te lo ofrezcan". Y eso ocurre cuando uno de los dos actores que lo interpretan lo deja. Confiesa que, además de admirar el personaje, es aficionado a la escena y forma parte del Teatro de Robres. "Tener la suerte de protagonizar un montaje tan grande como el de ‘La Pasión’ es una experiencia increíble, y trabajar con amigos y con gente que conozco del colegio es algo que no se puede rechazar», dice.

Hace unos años se decidió que hubiera dos actores para el papel protagonista porque "representamos ante el público y no podemos correr el riesgo de que una persona se lesione o le pase algo y no pueda actuar", subraya Cored. En su caso, durante los meses previos a ‘La Pasión’ renuncia a la práctica del senderismo o del esquí y cuida la alimentación. "Bajo de peso tres o cuatro kilos para dar el papel en la cruz", indica.

Este es otro de los detalles que demuestran la importancia de esta obra para quienes toman parte en ella. Ferrer comenta que actúan personas que no tienen nada que ver con el colegio de Salesianos, sino que simplemente vienen a hacer el teatro, "y hay gente muy buena y con muchas tablas". "Pero todos se implican , siempre hay voluntarios para hacer lo que haga falta y lo hacemos entre mucha gente porque nos da la gana, porque nos sentimos a gusto", subraya el director de escena con contundencia.

‘La Pasión’ ofrece este domingo su cuarta representación. Jorge Cored , que se autodenomina "el Cristo de los sábados", asegura que está contento con las interpretaciones de esta Semana Santa. En su opinión, "no es estrictamente necesario ser creyente para interpretar este papel, pero pienso que ayuda». Lo que sí se aporta, sobre todo entre los hombres adultos, es la barba propia, que empieza a dejarse crecer unas semanas antes del levantar el telón.

Espectadores en el teatro del colegio Salesianos de Huesca. Laura Ayerbe

Siempre en Salesianos

Incluyendo este domingo, quedan tres días para ver ‘La Pasión’ de Salesianos. El primer fin de semana, el 16 y 17 de marzo, el teatro se llenó con muchos espectadores de fuera de la ciudad. Txiki Ferrer destaca que vinieron desde Graus, Binéfar, Monzón, Fraga, la parte este de la provincia, y de Lérida. "En la zona de Cataluña hay mucha tradición de hacer pasiones sobre el escenario, como en Esparraguera, Olesa de Montserrat... pero nuestro objetivo es atraer a los de Zaragoza, que son muchos y no nos conocen lo suficienteE, resalta.

Además afirma que "los que vienen por primera vez se van encantados porque valoran el esfuerzo y la profesionalidad de los participantes, que son aficionados".

Hay un público fiel porque es creyente y les atrae la historia, otros que acude cada dos o tres años para comprobar cómo va evolucionando y muchos que se acercan a ver la obra como espectáculo teatral: "Es algo que no se ve en Aragón de forma habitual, porque son tres horas , muchos actores, escenografía compleja...".

Sí que alguna vez se ha hablado de representarla fuera del teatro de Salesianos, pero es complicado. El escenario está adaptado, con espacios hechos a propósito… Pero el paso no se da, sobre todo, porque aunque se va ganando en profesionalidad, mantiene un espíritu de familia, una esencia, algo que es difícil de explicar y que es inherente a ‘La Pasión’. Tal vez esté entre bambalinas desde 1947.