Huesca paraliza la contratación de las obras para urbanizar el solar de las Harineras

l desarrollo urbanístico del polígono Harineras de Huesca, donde está prevista la construcción de 1.300 viviendas, ha vuelto a sufrir un revés. Todo parecía ya encarrilado para que las obras de urbanización del solar, de 8,5 hectáreas, comenzaran a lo largo del mes de mayo y, de forma paralela, la edificación de los primeros 100 pisos.

Sin embargo, la presentación de un recurso contra el pliego de condiciones del concurso para urbanizar el suelo, con un presupuesto de 14 millones de euros (con IVA), ha obligado al Ayuntamiento a paralizar el proceso de manera cautelar.

El recurso de alzada procede de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Solicita que se declare nulo el pliego del concurso o, de forma subsidiaria, tres de sus cláusulas. Según argumenta, se exige un número indebido de subgrupos y se establecen criterios de arraigo para la adjudicación, ya que se valorará la referencia de experiencia en obra civil de urbanización para el Ayuntamiento de Huesca desde el año 2014.

La CNC estima que estas dos condiciones no se ajustan a derecho. También se pide que se declare nula la cláusula que no admite medidas equivalentes al estándar ISO. "Todas ellas impiden el acceso de licitadores, la igualdad, la no discriminación y la libre concurrencia", señala.

"Perjuicios irreparables"

La Confederación de la Construcción considera que con este pliego "se están causando perjuicios irreparables a los licitadores" y que se cumplen todos los requisitos para que el Ayuntamiento de Huesca acuerde de oficio y como medida cautelar "la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el recurso".

Los servicios jurídicos municipales han propuesto atender la cautelar solicitada y suspender el proceso de adjudicación hasta que se decida sobre el recurso. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 4 de abril y el de audiencia a la junta de compensación del polígono para alegar acaba un día antes. El oficial mayor del Ayuntamiento entiende que si no se paraliza la licitación habría contratistas que no hubieran podido concurrir o lo harían en condiciones de desigualdad, "lo que causaría un perjuicio al interés público".

Debido a la importancia de esta intervención urbanística es probable que el recurso se resuelva con rapidez. En el caso de que este se estimase debería redactarse un nuevo pliego y licitar otra vez los trabajos, lo que conllevaría un importante retraso en la ejecución de los mismos.

La junta de compensación (propietarios del suelo) licita y financia las obras, que tienen un plazo mínimo de ejecución de dos años. Estaba previsto que se adjudicaran en mayo. Los trabajos contemplan la demolición de las cimentaciones y soleras preexistentes en el suelo previsto como público, la instalación de las redes de servicios, la conexión de media tensión, la creación de viales, el alumbrado y los equipamientos urbanos, entre otros.