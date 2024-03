Detenido un zaragozano por estafar a dos oscenses con ventas 'online' de segunda mano

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por estafar a dos vecinos de Huesca a través de una plataforma online de compra-venta de segunda mano. Sobre el arrestado, de 36 años y residente en la provincia de Zaragoza, le constataban más denuncias por hechos similares.

Según han informado fuentes de la comisaría oscense, dos personas denunciaron haber sido víctimas de una estafa después de comprar varios artículos a través de una página de compra-venta de objetos de segunda mano.

Aseguraron que ellos había adelantando el pago por bizum pero el vendedor no se había presentado luego, aduciendo que habían fallecido unos familiares, advirtiéndoles de que no iba a reintegrarles el dinero. Los agentes averiguaron la identidad real del vendedor, que fue detenido por un presunto delito de estafa.

Desde la Policía Nacional han aprovechado para recodar unos consejos a la ciudadanía para evitar fraudes en las compra-ventas por Internet: usar el sentido común y desconfiar de los chollos; comprobar las características del anuncio y asegurarse que no figura en otras webs (mediante la búsqueda de imágenes del navegador se puede comprobar si la fotografía del artículo ofertado figura en otros anuncios a nombre de una persona distinta, con datos de contacto diferentes o a otro precio); comprobar en internet el número de teléfono de contacto del vendedor, su identidad o su correo electrónico (muchas víctimas publican sus experiencias negativas en foros, y alertan a otros para que no caigan en las estafas).

Además, aconsejan no facilitar nunca copias de documentos de identidad para comprar artículos o contratar algún servicio online; no enviar documentos como facturas de compra o documentos de garantía, ya que pueden ser usados posteriormente para estafar a terceros; realizar las comunicaciones mediante el chat interno de la plataforma, no utilizando un medio externo como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea.

También recomiendan exigir y realizar las compras 'online' utilizando métodos de pago seguro; no abrir cuentas bancarias a su nombre para ser intermediario en operaciones a cambio de una comisión por esta gestión porque podrían estar participando en fraudes y ayudando al estafador a evitar la identificación policial; realizar captura de pantalla de las conversaciones que mantienes, puesto que el estafador puede borrar los mensajes que haya enviado para aportarlas a la denuncia; y en caso de comprar fuera de las plataformas de compra-venta, solicitar el envío contra rreembolso.