Atascados en los túneles de Plan varios autobuses militares

El estrecho desfiladero de la Inclusa, único acceso al valle de Chistau, ha vuelto a ser escenario de un atasco de tráfico al quedarse atorados en los túneles varios autobuses. Por ellos apenas pasan un camión y un turismo, y menos dos vehículos pesados.

Este sábado, en torno a mediodía, la carretera A-2609 se ha quedado bloqueada durante 45 minutos, según ha explicado el alcalde de Plan, José Serveto. “Es inaudito que ocurra algo así en pleno siglo XXI. Esto no pasa en ninguna otra carretera del país”, ha declarado.

Cuatro autobuses militares, tres en una dirección y un cuarto en otra, atravesaban el congosto, y al cruzarse en los túneles se han quedado bloqueados. Los vehículos están en el valle con motivo de unas maniobras en las que participan medio millar de militares de Pamplona.

Han tenido que recular y hacer maniobras para poder cruzarse. Mientras, decenas de vehículos esperaban en una y otra dirección a salir del atasco. Los semáforos situados en las entradas de los cuatro túneles para regular el transito están fuera de servicio desde mediados de enero, cuando fueron vandalizados. Su misión era regular el paso de vehículos al no caber un camión y un coche en el interior de los túneles.

La semana pasada, los alcaldes de Plan, San Juan de Plan, Gistain y Tella-Sin solicitaron una reunión al consejero de Fomento, Octavio Lopez, para hablar de la mejora de la carretera. La noticia de la demora de las obras para mejorar la A-2609 (Salinas-Plan), que este año tampoco se iniciará, y el rechazo del Gobierno de Aragón (PP-Vox) en las Cortes a aceptar una iniciativa para ejecutarlas "con la mayor urgencia" ha causado una profunda decepción en el valle de Chistau. Alcaldes y vecinos no se resignan a seguir pasando por una carretera, la única que tienen, donde en los túneles no se pueden cruzar un camión y un coche. La regulación semafórica, otro parche provisional, no ha funcionado. De hecho, el 17 de enero alguien destrozó los postes y siguen sin reparar.

Momento en el que se han quedado bloqueados los dos autobuses en el desfiladero de la Inclusa, en el acceso al valle de Chistau. Heraldo

La A-2609 es un cuello de botella que constriñe el desarrollo y condiciona la vida de sus 600 habitantes. En verano, por la afluencia turística, la situación aún se complica más.

Antes de que en 2017 se instalaran los semáforos para regular el paso por los túneles y evitar así que se encontraran dentro un camión y un turismo, Protección Civil llegó a escoltar a los autobuses que trasladaban niños a los campamentos del valle en verano. Incluso se cortó el tráfico en la A-2609, en un operativo especial, que se repitió al finalizar las colonias, lo que da muestra de la precariedad del acceso.