El centro de salud Pirineos de Huesca lleva 15 días sin ascensor: "Un piso podría subirlo, dos no"

El ascensor del centro de salud Pirineos, en la ciudad de Huesca, lleva dos semanas averiado. Un pequeño papel escrito a mano y pegado en el botón de llamada alerta de que la instalación no funciona. Estaba previsto que este jueves ya estuviera arreglado, pero la tarjeta que debe controlar sus funciones y que tiene que llegar desde el extranjero todavía no se ha recibido, según informaron desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Esta circunstancia no sería un problema si hubiese más elevadores, pero no es así. Las mismas fuentes indicaron que se ha puesto a disposición de los usuarios el ascensor del área de Docencia, "pero como obliga a hacer un camino más largo hasta la consultas, el personal sanitario baja a la planta calle para atender a los enfermos si no pueden subir».

Esta es una alternativa que no se ofrece a todos los pacientes, al menos no a los que no están "muy graves". María Carmen Gómez, que camina con un andador y que mientras está en su domicilio lleva oxígeno, acudió el martes a su cabecera por un problema en los oídos. Al llegar, vio que el ascensor no funcionaba y preguntó. "Me dijeron que si era grave el médico me vería, pero que no podían bajar para atender a todas las personas", explicó.

Su médico está en la segunda planta del consultorio, donde hay otro cabecera y consultas de psiquiatría, psicología y salud bucodental. "Con mucho esfuerzo y parándome para coger aire tal vez hubiera podido subir un piso, pero dos no", dice. Optó por pedir nueva cita, para el 6 de marzo, y presentar una queja. En este centro de salud, los médicos de familia están casi todos en la primera planta mientras que los pediatras y otros servicios se ubican en la planta baja.

Este mismo problema de accesibilidad lo están sufriendo quienes caminan con muletas o van en silla de ruedas. El centro de salud Pirineos atiende a más de 18.000 usuarios. Gran parte de ellos son pacientes de avanzada edad.