José Manuel Otal tomará posesión como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Biescas

El Ayuntamiento de Biescas celebrará el viernes 23 de febrero, a las 9.00, un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la toma de posesión de José Manuel Otal como concejal no adscrito. Es el tercero en la lista del PP pero, al estar disuelto el grupo municipal popular por las últimas circunstancias acaecidas, tomará posesión de esta forma y en sustitución de Javier Cazcarro, que dimitió. Otal volverá a ser de nuevo concejal, porque ya lo fue en la anterior legislatura. Se hizo cargo de las áreas de Urbanismo, Servicios y Obras ya que el PP, al que pertenecía, gobernó junto al PAR. Pero no finalizó la legislatura ya que renunció y rompió el pacto de gobierno, alegando que no se contaba con él para la toma de decisiones.

Otal vuelve ahora al consistorio, de momento con Nuria Pargada como alcaldesa, pero el lunes 26 de febrero a las 12.00 se celebrará otro pleno en el que se votará la moción de censura presentada por el PSOE, CHA y el apoyo de Maite Coti, hasta la semana pasada concejal del PP, ya que fue expulsada por la dirección regional del partido.

En la actual legislatura, el PAR gobernaba con el PP en Biescas, pero el pacto se rompió debido a unos audios de WhatsApp que un concejal del PAR envió tanto a Coti como a Otal. Unos días antes, ya había dimitido Javier Cazcarro como edil. Y tras esto llegó la presentación de la moción de censura, el pasado lunes, con la que el PP provincial se mostró en todo momento en desacuerdo, de ahí que decidiera la expulsión de la concejal que la apoyó.

El pacto entre el PP y PAR al que se llegó al principio de la legislatura se mantendrá en el caso de la Comarca del Alto Gállego, donde gobiernan los populares, con el apoyo del PAR.