Frustración en las familias de Huesca tras 5 meses esperando auxiliares de educación 

Las Asociación para la defensa de los derechos de los escolares Acnee (alumnos con necesidades educativas especiales) de Huesca ha manifestado, de nuevo, su frustración porque cinco meses después de empezar el curso continúan faltando auxiliares de educación en los colegios. Según indican, en la provincia altoaragonesa quedan 2.000 horas sin atender.

Las familias explican que en la reunión mantenida el 14 de febrero con la directora provincial de Educación, Mónica Martínez, constataron que "no se ha realizado el cuarto llamamiento" para cubrir esas plazas que anunció la consejera Claudia Pérez Forniés. "También nos dijeron que no se conocen los recursos de los que dispondrán para el próximo curso, a solo tres meses del inicio de su preparación", comentan desde la Asociación. "Esto nos llena de inquietud porque nos tememos que vuelva a ocurrir lo de este año", añaden.

Los padres y madres de los niños Acnee manifiestan que tras esta reunión quedó claro que "los recursos siguen siendo escasos y siguen faltando auxiliares de educación especial en todos los centros de la provincia de Huesca". Asimismo, cuestionan que la 'solución' aportada por los responsables de educación fuera la de convocar reuniones con los de equipos de orientación educativa para "unificar criterios", animar a los centros educativos a dar mejor uso a los recursos que disponen y "optimizar recursos", potenciando las aulas de educación especial. "Esto último, según nuestro punto de vista, supondría dar un paso atrás y cambiar inclusión por integración o segregación, especialmente en el medio rural", apostillan desde la Asociación .

Las familias afirman que, tras la reunión, la sensación fue "de decepción, frustración, mucha indignación y profunda preocupación". No obstante, aseguran que "no van a permitir que se vulneren los derechos a una educación inclusiva de máxima calidad de nuestros hijos y no daremos ni un sola paso atrás en lo que hasta ahora se ha conseguido".