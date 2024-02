Pablo Baltasar interpretará a Jesús de Nazaret en 'La Pasión' de los Salesianos de Huesca

La obra 'La Pasión', drama sacro representado por la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca con más de 75 años de antigüedad, estrenará este año a un nuevo actor en el papel de Jesús de Nazaret. Pablo Baltasar sustituirá a Javier Machuca en este puesto y compartirá el protagonismo de la interpretación con Jorge Cored, el otro actor que presenta a Cristo en tres de las seis representaciones.

Baltasar ha dado el paso de la tramoya del teatro a las tablas para ocupar el papel principal. Es una propuesta a la que "no se puede decir que no", indica el joven, que es maestro en el colegio de los Salesianos de Huesca. Según ha dicho, para él es "una gran responsabilidad interpretar la vida de uno de los personajes que ha cambiado el mundo". No obstante, ha asegurado que lo hará "con todo el cariño y emoción".

Aunque se mantiene tranquilo en los ensayos previos, que ya han comenzado, señala que lo más complicado "es lo que rodea a la escena: focos, posiciones, proyección de la voz...". Hace varios años que la dirección de 'La Pasión' decidió contar con dos actores para interpretar el papel de Cristo, por lo que compartirá protagonismo con Jorge Cored. Uno actuará los sábados y otro, los domingos.

Baltasar ocupa el puesto que ha dejado Javier Machuca, quien tras varios años haciendo el papel principal ha decidido dar un paso atrás y ocupar ahora otros papeles en la representación.

'La Pasión' ya tiene fechas. Será los días 16-17, 23-24 y 30-31 de marzo en el teatro de los Salesianos. Las entradas ya están a la venta, tanto para grupos organizados como para particulares que quieran ver esta obra con más de 75 años de historia en la Semana Santa oscense.