El Congreso de Periodismo de Huesca expone cómo sobrevivir a la era del 'internet inútil'

Cómo sobrevivir a la era del internet inútil' es el título de la conversación que las periodistas María Sánchez Díaz y Delia Rodríguez mantendrán dentro del XXV Congreso de Periodismo de Huesca, que tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo. La primera, editora senior de Narrativas Digitales en The New York Times, y la segunda, autora experta en internet, expondrán sus puntos de vista acerca de los profundos cambios que se avecinan en el periodismo, en los medios y en la sociedad como consecuencia de las transformaciones que se están produciendo en internet y en los entornos digitales.

Analizarán el contexto en el que está irrumpiendo la inteligencia artificial, marcado por la desinformación, la decadencia de determinadas redes sociales, el agotamiento del modelo publicitario, y la lucha por la atención de un público sobreestimulado y extenuado. Un entorno que, según las expertas, plantea dilemas éticos desconocidos, pero también nuevas formas de trabajar y oportunidades estratégicas.

Expertas en periodismo e internet

María Sánchez Díez dirige proyectos de transformación digital y cultural en la redacción de The New York Times. Anteriormente, fue editora de audiencias en The Washington Post. Coordinó Electionland, el proyecto de cobertura electoral de ProPublica, ganador de un premio ONA. Sus contenidos han sido publicados en medios como The New York Times, The Washington Post, Quartz, El País, El Diario, Soitu, SModa, Salvaje y Condé Nast Traveler.

Delia Rodríguez es periodista y escritora independiente, especializada en la relación entre tecnología, medios y sociedad, y en la conceptualización y lanzamiento de nuevos productos periodísticos. Escribe una columna semanal de opinión en El País y una newsletter personal en Substack llamada “Leer, escribir, internet”. Ha sido subdirectora de La Vanguardia y la primera directora general digital de la Secretaría de Estado de Comunicación. Fundó Verne, la web de cultura digital de El País. Apasionada de internet desde sus inicios, en 2013 publicó 'Memecracia', ensayo que adelantó la influencia del fenómeno de la viralidad.

La XXV edición del Congreso de Periodismo tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en el Palacio de Congresos de Huesca. Organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón, cuenta con la colaboración de Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca, con con Acciona como 'partner' en innovación y Renfe como tren oficial. Las inscripciones están abiertas en la página www.congresoperiodismo.com